El Corredor Oeste critica el nuevo retraso del estudio del ferrocarril Ruta de la Plata por Zamora

"El Gobierno aplica un recurrente y ridículo aparato de propaganda con fotos y declaraciones patéticas como la protagonizada este martes, para intentar aplacar la manifestación del 10 de mayo en Salamanca a favor del ferrocarril y del corredor de la Ruta de la Plata".

Es la valoración del movimiento del Corredor Oeste Ruta de la Plata al anuncio del Gobierno de un nuevo retraso de seis meses en la conclusión del estudio de viabilidad para la reapertura del ferrocarril entre Plasencia, Zamora, Benavente y Astorga.

"El Gobierno intenta convertir lo negro en blanco, intentando justificar lo injustificable que es alargar aún más un estudio que irá a la basura y será negativo porque será inútil en 2050 fecha a la que el Gobierno ha expulsado el desarrollo ferroviario del Oeste de España. Se sigue bloqueando la comunicación clave para circunvalar Madrid, desde Galicia y Asturias a Andalucía por Castilla y León y Extremadura", señala Corredor Oeste.

"El Ministerio de Transportes, enfrentado al Ministerio de Defensa, no contempla en el estudio los factores positivos de las inversiones militares para su desarrollo, tampoco factores sociales, poblacionales y territoriales, es un fiasco para ganar tiempo. El Comisionado del Corredor Atlántico en Ponferrada manifestó “dejemos lo militar, o saldremos escaldados”. Escaldados están los españoles del noroeste de sus fotos y plazos eternos con nulas inversiones", señala el comunicado de los activistas pro reapertura del tren Ruta de la Plata.

Esta organización califica de embustes del ministerio de Transportes sobre este asunto, en el que salen los diputados socialistas y el secretario de Estado de Transportes contraprogramando la revuelta de la sociedad con una foto hueca, propagandística y ridícula para justificar la inoperancia y el boicot del gobierno contra las inversiones en el noroeste y oeste de España. Un formato viejo que no hace, sino provocar aún más a la gente ante la marginación constante que sufren nuestros territorios".

Estudio de dos años

El Gobierno encargó un estudio de dos años, "que ya era un plazo inasumible y ahora lo alarga. Todo un manual de resistencia puro para no hacer realmente nada, sino ganar tiempo sin una sola obra. El estudio no valdrá para 2050, fecha a la que ha expulsado el Gobierno las posibles obras. Ningún proyecto realizado hace 25 años sería válido hoy, puesto que cambian totalmente las leyes, normativas, los datos económicos y la realidad social que en el Oeste de seguir así, serán catastróficas. El estudio así orientado es una malversación total de tiempo y dinero. El Plan Oeste de la etapa de Zapatero que prometía reabrir la Ruta de la Plata, terminó en una papelera, como terminará desgraciadamente este otro estudio".

"El secretario de Estado y los diputados socialistas han hecho un paripé lamentable y engañoso, para intentar desarticular la manifestación en Salamanca prevista para el día 10 de mayo. Pero lejos de ello, ha estimulado a los organizadores y participantes, al comprobarse este nuevo y tramposo método para ocultar la realidad social. Por ello animamos a todos los ciudadanos del noroeste a acudir a Salamanca el próximo día 10 y dejar en evidencia la caótica y nula inversión ferroviaria en nuestros territorios y rechazar los constantes intentos de manipulación del Gobierno", señala Corredor Oeste.

Señala, asimismo, otros estudios que nunca se finalizaron como el del tramo Oviedo-Gijón, el polígono logístico y ferroviario de Torneros en León o la variante entre Monforte y León para eliminar el Puerto de Manzanal.