El Conservatorio Miguel Manzano lleva a cabo dos nuevos conciertos didácticos para alumnos de Primaria de toda la provincia

El Conservatorio Profesional de Música Miguel Manzano de Zamora ofrecerá el espectáculo "Mágico Siglo XX", una propuesta didáctica que explora las vanguardias musicales con la magia como hilo conductor.

El concierto, que cumple su quinta edición, está orientado a estudiantes de Primaria de la capital y de la provincia y tendrá lugar en el Teatro Ramos Carrión en dos pases, a las 10.30 y otro, a las 12.00 horas el próximo miércoles 6 de mayo.

En cita anteriores más de un millar de escolares han acudido al espectáculo, creado e interpretado por Quiquemago junto con una orquesta de profesores y alumnos del centro zamorano.

Cartel del concierto didáctico. / Cedida

Matrícula

Por otro lado, el conservatorio, hasta el próximo 15 de mayo, tiene abierto el plazo de inscripción para el curso académico 2026-2027.

La oferta académica incluye enseñanzas elementales y profesionales de todos los instrumentos sinfónicos, así como piano y acordeón. También se imparten enseñanzas profesionales de canto, guitarra eléctrica y bajo eléctrico.

El centro ofrece una enseñanza individualizada y dispondrás de una hora semanal de instrumento. Pero también el alumno tocará con sus compañeros en las clases colectivas y en las grandes agrupaciones de orquesta y banda.

El Conservatorio Miguel Manzano dispone de un banco de instrumentos de préstamo en determinados instrumentos y tamaños. Si el número de alumnos matriculados fuese mayor que el del banco de instrumentos, se repartirán según los criterios de prioridad vigentes.

La matrícula es anual y puede pagarse en una cuota o en tres partes siendo de aproximadamente de 157 euros anuales los primeros cursos. A partir del grado profesional, se podrá solicitar una beca que ofrece la gratuidad de la matrícula.