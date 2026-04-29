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Consecuencia de la tormenta en Zamora: inundada un ala de la estación de autobuses otra vez

El agua entra en el interior del edificio cuando hay trombas de agua

El agua ha entrado en la estación de autobuses de Zamora.

El agua ha entrado en la estación de autobuses de Zamora. / Cedida

Carlos Gil Andrés

Carlos Gil Andrés

De nuevo ha vuelto a pasar. Es caer una tormenta un poco más fuerte de lo habitual y empezar a entrar agua en el interior de la estación de autobuses de Zamora. Los viajeros describen que el agua ha inundado un ala del edificio, y ha dejado charcos en la zona de acceso a los andenes.

Una zona donde entró el agua

Una zona donde entró el agua / Cedida

No es la primera vez que ocurren hechos similares, pero no parece que se les haya puesto remedio. En todo caso hay ya un proyecto para derribar por completo la estación de autobuses y hacerla nueva.

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Otra de las zonas afectadas

Otra de las zonas afectadas / Cedida

En Zamora ha caído una tormenta poco después de las cuatro de la tarde que ha dejado 3,8 litros de lluvia en muy pocos minutos. Pese a la entrada de agua, la estación ha podido funcionar con normalidad.

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