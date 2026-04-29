La Caixa financia dos proyectos sociales en Zamora y uno en Benavente

La Convocatoria de Proyectos Sociales de la Fundación”la Caixa” Castilla y León 2025 ha seleccionado 56 proyectos de entidades sociales en la comunidad castellanoleonesa a los que destinará más de 1,7 millones de euros. La dotación impulsará la acción del tercer sector social y permitirá atender a más de 700 personas en situación de vulnerabilidad en Zamora, mediante tres proyectos, dos en la capital y uno en Benavente.

Con el objetivo de seguir promoviendo la inclusión social, la igualdad de oportunidades y la mejora de la calidad de vida, así como contribuir a la construcción de una sociedad más justa, inclusiva, equitativa y solidaria, los proyectos seleccionados en esta nueva edición de la convocatoria se enmarcan en tres grandes ámbitos de actuación: personas mayores (14 %); discapacidad, trastorno mental o enfermedad (43 %), y pobreza e inclusión social (43 %).

La mayoría de los proyectos se sitúan en alguna de las siete líneas de actuación: inserción sociolaboral; acceso a recursos residenciales temporales; convivencia intercultural; promoción de hábitos saludables y gestión emocional; prevención de las violencias y las adicciones; cultura como herramienta para la inclusión social, e inclusión digital.

Una de las novedades de esta nueva edición de las convocatorias es el aumento del importe inicial que van a recibir las entidades con la firma del convenio, que pasa del 80 % al 90 % del importe de la ayuda concedida.

El subdirector general de Social de la Fundación”la Caixa”, Marc Simón, ha participado en la presentación de la resolución de la Convocatoria de Proyectos Sociales Castilla y León 2025 que ha tenido lugar en Valladolid.

Impacto en el territorio

A la Convocatoria de Proyectos Sociales Castilla y León 2025 se han presentado 276 iniciativas de entidades muy diversas, tanto por su tamaño como por el número de trabajadores o por el presupuesto de cada una de ellas.

Entre ellas se han seleccionado 56 proyectos, que permitirán atender a más de 14.900 personas en situación de vulnerabilidad de la mano de 288 profesionales y 500 personas voluntarias. Del total de proyectos seleccionados, el 43 % está dirigido a personas con discapacidad, trastorno mental o enfermedad; el 43 %, a actuar contra la pobreza y a fomentar la inclusión social, y el 14 % restante, a personas mayores.

Además de los 56 proyectos de entidades sociales de la convocatoria de 2025, la Fundación”la Caixa” acompañará 6 proyectos seleccionados en la convocatoria Acción Social en el Ámbito Rural, orientada a abordar el reto demográfico para frenar la despoblación en Castilla y León. Esta convocatoria tiene como finalidad colaborar con iniciativas de acción social en el ámbito rural que permitan abordar la vulnerabilidad específica de estas zonas con una dotación en Castilla y León de más de 570.000 euros para los próximos tres años.

Los proyectos de esta convocatoria tienen un periodo de ejecución de tres años y su objetivo es abordar el reto demográfico para frenar la despoblación impulsando el emprendimiento, el empleo, la salud, la cohesión social, el arraigo de nuevos pobladores y la dinamización comunitaria en zonas rurales.