El Banco de España confirma el peso de Caja Rural de Zamora como motor económico de la provincia

Las cooperativas de crédito se han convertido en el principal motor financiero de la provincia de Zamora. Este tipo de entidades financieras han demostrado ser un actor especialmente importante en el desarrollo de las zonas con menor densidad de población y particularmente en aquellas donde el sector agropecuario tiene un peso relevante. Según los últimos datos de la Memoria de Supervisión de 2025 del Banco de España, las cooperativas concentran el 51,7% del crédito dispuesto, situando a Zamora como la segunda provincia con mayor peso cooperativo, solo por detrás de Soria, que alcanza el 54,4%

Unos datos que se deben principalmente al peso que la cooperativa de crédito originaria de la provincia, Caja Rural de Zamora, ha alcanzado en la economía provincial. La propia entidad ya anunció al cerrar el ejercicio 2024 que por sí sola copa más del 50% del mercado bancario en la provincia, marca que consolidó en el pasado 2025.

El 51'7% de crédito dispuesto en Zamora por todas las cooperativas de crédito es una cifra que no solo duplica la media autonómica, que se sitúa en el 24,1%, sino que quintuplica la media nacional, donde las cooperativas representan el 9,6% del crédito total. La provincia de Zamora se consolida así como uno de los territorios donde este modelo financiero tiene mayor arraigo. Esto significa que las cooperativas de crédito representan una parte relativamente pequeña del sistema bancario español, pero son muy importantes para determinados segmentos.

Cuota de mercado de crédito dispuesto de las cooperativas por Comunidades Autónomas. / Cedida

Por lo general, las cooperativas son más relevantes para las zonas menos pobladas, especialmente en áreas de las que son originarias en las que tienen un papel clave en la inclusión financiera.

Muy imbricadas en el tejido productivo local

Desde la perspectiva de los agentes económicos, el informe destaca la influencia de las cooperativas de crédito en el tejido productivo local. En Zamora, canalizan el 69,8% del crédito a pequeñas y medianas empresas y más del 72% en el caso de los autónomos, lo que evidencia su función esencial en una economía caracterizada por negocios de pequeño tamaño.

Este protagonismo se extiende también al sector primario, clave en la provincia. A nivel nacional, las cooperativas concentran el 35% del crédito destinado a agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, un peso que resulta aún más significativo en territorios rurales como Zamora. Su presencia también es relevante en el comercio y la industria manufacturera, donde alcanzan cuotas en torno al 11%. El peso se intensifica en el caso de la financiación dirigida a los trabajadores autónomos de toda España. En este segmento, la cuota de mercado sube al 47,2% en el caso de la agricultura, la ganadería, la silvicultura y la pesca; al 35,7% en el del comercio y al 21% en el de la industria manufacturera.

La Memoria de Supervisión del Banco de España subraya, por tanto, la función de las cooperativas en el territorio al garantizar el acceso a financiación y servicios bancarios, concediendo una parte muy significativa de la inversión que necesitan los hogares y empresas (especialmente pymes y autónomos), para invertir, crecer y desarrollar su actividad.

Crecimiento sostenido

Desde el año 2017, el stock de crédito concedido por las cooperativas ha crecido un 32%, frente al volumen bastante plano del resto del sector bancario. Además, estas entidades presentan ratios de morosidad inferiores a las del resto de las entidades y tienen niveles parecidos en coberturas, rentabilidad y eficiencia, lo que las sitúa claramente por encima en solvencia y liquidez.

Conclusiones que refuerzan su estabilidad dentro del sistema financiero español, aunque con varios desafíos en el horizonte. El Banco de España advierte de los principales retos a los que deben enfrentarse estas entidades, derivados de su concentración geográfica y su tamaño.

Por un lado, la memoria del Banco de España señala que el reto demográfico y la despoblación de determinadas zonas, unidos a la falta de oportunidades de inversión, limitan el crecimiento de las cooperativas de crédito con ámbitos de actuación restringidos.

Quizás ese sea el motivo por el que Caja Rural de Zamora está centrando en los últimos años su crecimiento fuera de Zamora, en provincias como Valladolid, Madrid, León u Orense.

Además, el informe señala que las limitaciones geográficas generan, en algún caso, dependencia de las actividades económicas propias de la zona geográfica donde están concentradas. Así, son más vulnerables a crisis económicas o climáticas que puedan afectar a un sector determinado al que estén muy expuestas, como, por ejemplo, el impacto de lluvias torrenciales en el sector agrario.

Profesionalización

Por otro lado, la Central de Información de Riesgos (CIR) del Banco de España destaca como el tamaño reducido de muchas de las entidades dificulta la profesionalización de su gobernanza y la adaptación a los nuevos requerimientos regulatorios y de la función de gestión de riesgos, especialmente en las unidades más pequeñas. Por ejemplo, las cooperativas afrontan el reto de reforzar los consejos rectores.

A todo ello se suman los desafíos asociados al avance tecnológico, que exigen inversiones significativas en digitalización.

Pese a estos retos, las cooperativas de crédito continúan siendo un pilar esencial para el desarrollo económico de provincias como Zamora. Su cercanía al territorio y su especialización en pymes, autónomos y sector primario las sitúan como actores estratégicos para afrontar el reto demográfico y sostener la actividad en el medio rural.