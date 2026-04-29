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Semana Santa

Alberto Rus Rodríguez presenta su candidatura a la presidencia de la Cofradía de la Virgen de la Esperanza de Zamora

El semanasantero da el paso de salir de la fila movido por “la ilusión”

Alberto Rus.

Alberto Rus. / Cedida

Natalia Sánchez

Natalia Sánchez

Zamora

Alberto Rus Rodríguez ha presentado su candidatura a la presidencia de la Cofradía de la Virgen de la Esperanza de Zamora.

El semanasantero, perteneciente a once hermandades cargando en varias de ellas, ha dado el paso adelante “tras pensarlo desde hace más de un año” y por “la ilusión de trabajar por la cofradía”.

El aspirante reconoce que “no he estado en ninguna directiva y conocí como se trabaja a través de mi padre que fue vara con María José Herrero”. Además, atestigua que “no he tenido la oportunidad de entrar en las directivas, tampoco me lo han ofrecido, aunque he ayudado cuando se me ha pedido”.

Rus señala que “he mamado la Esperanza en casa; de hecho mi madre me llevaba desde los dos años”  y sobre quienes le acompañan en su candidatura asegura “es gente de mi total confianza”, aunque no aporta nombres.

Comicios

Alberto Rus se medirá, al menos, con Pablo Alonso, que aspira a la reelección.

Los hermanos y hermanas podrán presentar sus candidaturas mediante carta certificada dirigida a la secretaria hasta el 2 de mayo, 20 naturales a partir de la convocatoria, al apartado de correos 45 de Zamora.

Una vez recibidas las propuestas, la junta directiva cesante remitirá a los cofrades la relación de las mismas enviadas en tiempo y forma.

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Los cofrades deberán acudir a votar el 16 de mayo en el Seminario San Atilano de 17.00 a 21.00 horas.

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