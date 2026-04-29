30.000 zamoranos quedan bajo el umbral de la pobreza después de pagar la vivienda

Treinta mil zamoranos quedan por debajo del umbral de pobreza tras afrontar el pago de la hipoteca o el alquiler, y hay ocho mil hogares en los que el sustentador principal tiene un trabajo precario. Son datos del informe Foessa, de Cáritas, que revela cómo las cosas van evolucionando positivamente, pero esa mejora económica no llega a todos y de hecho los niveles de integración social todavía no llegan a los de la era de antes del Covid, en 2018 y desde luego están muy lejos de los años florecientes como 2008.

Así lo han dicho Nacho Enríquez, director de Cáritas Diocesana de Zamora y Pedro Fuentes Rey, miembro del Comité de elaboración y desarrollo del informe Foessa, que habla sobre la exclusión y el desarrollo en España, previamente a la presentación del estudio ante una amplia representación de la sociedad zamorana, en el Seminario, en un acto que contó con la presencia del obispo diocesano, Fernando Valera.

Pedro Fuentes Rey, uno de los autores del informe Foessa. / José Luis Fernández / LZA

El noveno informe Foessa, precisó Fuentes puede aportar datos muy fiables con respecto a la comunidad autónoma, en este caso Castilla y León, mientras que las referencias provinciales son más aproximadas, basadas también en datos pero sin el rigor con los que cuentan los de la comunidad en su conjunto.

"El informe Foessa viene a decir que estamos en una sociedad que mantiene su capacidad de generar exclusión social, que esto no es un accidente, sino que es parte de su dinámica y de su manera de hacer. La evolución de la exclusión social en Castilla y León ha mejorado ligeramente sobre las cifras de 2021, saliendo de la crisis Covid pero todavía no hemos sido capaces de recuperar los niveles de integración social de 2018, y mucho menos de 2008. Un proceso de exclusión social que tiene que ver no solo con la pobreza económica, sino con un montón de circunstancias y realidades que afectan a las personas y a los hogares, por ejemplo, el empleo, la educación, la salud, las relaciones sociales, la participación política, todo ese conjunto de realidades que van más allá de la mera pobreza económica y que son los que determinan y condicionan la realidad de exclusión social".

Empleo y vivienda

Hay dos elementos centrales de tipo estructural que están fundamentalmente detrás de la situación actual, el empleo y la vivienda. En empleo, "a pesar de las mejoras evidentes que hemos tenido en este periodo de los últimos 10 años, en la cantidad de empleo, hoy por hoy podemos decir que el tener un empleo no es garantía de inclusión social, porque el nivel de precariedad laboral está muy instalado. La precariedad es, por así decirlo, la nueva normalidad de muchos trabajadores. En el informe nos sale que aproximadamente el 45% de la población activa u ocupada tiene algún indicador de precariedad laboral".

En la provincia de Zamora, "hacemos una estimación de unos 8.000 hogares en los que el sustentador principal, es decir, la persona que ingresa más dinero a fin de mes en cada hogar, ha estado en una situación de inestabilidad laboral grave, lo cual significa que ha tenido tres empleos o más, ha pasado por tres empresas o más, o ha estado tres veces o más en desempleo en el año de referencia".

Y de la vivienda, "el proceso de crecimiento espectacular de los precios, tanto del alquiler como de la compra, está situando la vivienda en el epicentro de la desigualdad. Como dato, en la ciudad de Zamora, en el periodo analizado del año 18 al 24, el incremento del coste del alquiler ha sido aproximadamente de un 14%", cuando el incremento salarial medio, que en Castilla y León ha sido realmente, descontando a la inflación, de un 0,3% .

Hay un problema serio "del modelo social, que tiene una capacidad tremenda de dejar gente fuera, y que necesita, para salir de ahí, que nos planteemos, por un lado, políticas audaces. Si seguimos haciendo lo mismo, no podemos esperar resultados diferentes. Y, por otra parte, políticas a medio-largo plazo, que no dependan de los vaivenes electorales o de los vaivenes partidistas, por así decirlo, porque así no abordamos realmente el problema".

Los eslogan políticos

Interrogado sobre si el eslógan de "los españoles primero" va en dirección contraria a lo que deben ser las políticas de igualdad, Fuentes no se quiso meter en ningún charco político. "A nosotros realmente lo que nos preocupa y nos ha preocupado siempre es la gente que lo está pasando peor y la gente que continúa pasando lo peor.

"No solemos entrar en eslóganes y en cosas que se ponen de moda en el debate político. Nos gusta hablar es del bien común, que es un elemento que pertenece a la doctrina social de la Iglesia y a muchas otras doctrinas y pensamientos sociales y que viene a decir que la cosa va bien si nos va bien a todos y a cada uno. Y eso se mide sobre todo si les va bien a los de abajo. Si a los de abajo les va bien, estamos acercándonos y desarrollando políticas y actuaciones y un modelo social que se empiece a parecer a eso del bien común, que es un poco el principio del que nos gusta hablar y en el que nos situamos".

Tampoco compartió el triunfalismo del "España va como una moto", porque la bonanza no llega a todos. "Se reparte mal y que la mejora llega pero no llega a todos o llega a una determinada parte de la sociedad que es verdad que está mejor que hace unos años. Pero cuidado con ese tipo de contabilidades que justifican el sufrimiento de los desheredados en función del bienestar de los bienaventurados".

Por ejemplo, "hay un porcentaje muy elevado de personas en situación de exclusión social que tienen un empleo. Estamos un poco mejor que donde estábamos en la salida de la pandemia, pero todavía, insisto, no hemos llegado a recuperar los niveles de bienestar o los niveles de integración social de 2018"