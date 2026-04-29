22 países acuerdan en Zamora la creación de un observatorio iberoamericano para el bienestar de la infancia

La creación de un observatorio para el bienestar de la infancia es uno de los principales acuerdos que saldrá de la XIII Reunión Ministerial Iberoamericana de Infancia y Adolescencia y la XX Reunión Ministerial Iberoamericana de Juventud, que se celebran este miércoles en la ciudad de Zamora. Así lo ha confirmado la ministra de Juventud e Infancia de España, Sira Rego.

Encuentros preparatorios para la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, que tendrá lugar en noviembre en Madrid, que Rego ha destacado, subrayando el avance en la coordinación de políticas públicas centradas en la infancia en el ámbito iberoamericano.

Debates que han puesto de manifiesto preocupaciones compartidas entre los distintos países, especialmente en ámbitos como la pobreza, la desigualdad y la violencia contra la infancia. No obstante, uno de los puntos en los que más se ha hecho hincapié ha sido la necesidad de reforzar la protección de los menores en el ámbito digital.

En este sentido, ha confirmado la aprobación de una declaración conjunta que incluirá la creación de un observatorio para el bienestar de la infancia. Este organismo permitirá compartir datos, análisis y propuestas entre países, con un foco especial en la protección de derechos en entornos digitales.

Rego ha subrayado que este nuevo instrumento responde a una preocupación compartida por los gobiernos participantes, especialmente ante los desafíos globales que afectan a niños y adolescentes.

La ministra ha puesto el foco también en la necesidad de articular mecanismos de cooperación internacional, ya que los entornos digitales trascienden las fronteras nacionales y requieren respuestas coordinadas. Por ello, el observatorio también abordará la defensa de los derechos y libertades de los menores en internet.

"Es uno de los grandes desafíos de las sociedades del siglo XX, tener pactos, alianzas y mecanismos de coordinación, ya que al tratarse de un entorno que tiene una dimensión global, es fundamental que haya espacios de coordinación, de articulación y de impulso de propuestas", ha pronunciado Rego.

La ministra también ha aludido a la próxima aprobación de la nueva ley en España que proteja a los menores en el entorno digital. "Es una ley que es pionera en Europa y es una ley que pone límites también a las grandes plataformas y a los entornos digitales. No solamente reconoce derechos, sino que también pone límites a la industria", ha detallado.

Normativa que incluirá herramientas de verificación de edad, refuerzo del control parental y obligaciones para las plataformas tecnológicas, además de medidas de prevención desde el ámbito educativo y sanitario. La ley también contempla el desarrollo de una estrategia nacional de entornos digitales seguros, orientada a proporcionar formación y recursos tanto a familias como a profesionales que trabajan con menores.

La jornada celebrada en Zamora ha servido para reactivar un espacio de trabajo que no se reunía desde 2010 en la que los distintos países han compartido distintas experiencias, diagnósticos y propuestas para avanzar en políticas públicas que sitúen a la infancia en el centro. Cooperación entre países clave para afrontar retos globales y avanzar en soluciones eficaces para garantizar los derechos de la infancia en el contexto actual. "Reanudamos la tarea de coordinar miradas, análisis y propuestas en relación a políticas de Estado que ponen en el centro los derechos de las infancias del espacio iberoamericano", ha declarado Rego.