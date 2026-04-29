Las 10 claves de las reuniones ministeriales iberoamericanas que se celebran en Zamora: altos cargos, cooperación y una imponente seguridad

Representantes y altos cargos de 22 países iberoamericanos se dan cita este miércoles, 29 de abril, en Zamora, con motivo de las reuniones ministeriales iberoamericanas de Infancia y Juventud. El despliegue que ello conlleva no ha pasado desapercibido en la ciudad, donde la seguridad se ha intensificado con presencia policial desde este martes.

Pero, ¿en qué consisten este tipo de reuniones? En realidad son la antesala de la Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno que tendrá lugar en Madrid a modo de reuniones preparatorias para llevar el trabajo "mascado".

Te contamos las diez claves de estos encuentros ministeriales iberoamericanos que acoge Zamora estos días:

1. Dispositivo de seguridad

Existe un operativo conjunto entre Policía Nacional y Municipal con el objetivo de garantizar el desarrollo normal de las reuniones diplomáticas. Además de agentes de ambas policías y de guardaespaldas particulares, opera también la Unidad de Subsuelo y Protección Ambiental, la curiosa división policial que realiza operaciones tanto rutinarias como extraordinarias y que ha hecho una aparición especial en Zamora con motivo de la precumbre.

2. Hasta 22 países

Las delegaciones de los países iberoamericanos participantes ya han sido recibidas en el Salón de Plenos del Ayuntamiento por la ministra de Juventud e Infancia de España, Sira Rego, y el alcalde de Zamora, Francisco Guarido.

Participan 22 países de América Latina, además de España, Portugal y Andorra, creando un espacio único entre Europa y América.

Alberto Ferreras

3. No siempre son anuales

Durante años se celebraban cada año, pero ahora pasan a ser bienales (cada dos años), con reuniones intermedias.

4. ¿Qué son las reuniones ministeriales y quién las organiza?

La XIII Reunión Ministerial Iberoamericana de Infancia y Adolescencia y la XX Reunión Ministerial Iberoamericana de Juventud son encuentros preparatorios para la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, que tendrá lugar en Madrid. Ambos encuentros son organizados por el Ministerio de Juventud e Infancia junto con la Secretaria General Iberoamericana, dado que España preside la Secretaría Pro Tempore de la XXX Cumbre de jefas y jefes de Estado.

5. No son solo política

Además de los responsables políticos, hay encuentros paralelos de empresarios, jóvenes, universidades y sociedad civil.

6. ¿En qué idioma hablan?

El español y el portugués son las lenguas principales, lo que facilita el diálogo directo entre países.

7. Existe una secretaría permanente

La SEGIB (Secretaría General Iberoamericana) coordina los trabajos y da continuidad a los acuerdos.

8. Objetivo

Estos encuentros buscan reforzar una identidad común. Más allá de la política, las cumbres intentan consolidar un espacio compartido basado en la historia, el idioma y la cultura.

9. Programa

Durante la mañana del miércoles 29 de abril, tras la intervención inicial a cargo de la ministra de Juventud e Infancia del Gobierno de España, Sira Rego, tendrá lugar la XIII Reunión Ministerial Iberoamericana de Infancia y Adolescencia. En ella, se abordarán ejes estratégicos como la erradicación de la violencia contra la infancia y la adolescencia o la prevención y detección de las violencias contra la infancia, tanto en entornos físicos como digitales.

GALERÍA | Guarido da la bienvenida a los ministros de Juventud de 22 países iberoamericanos / Alba Prieto

Por la tarde, tendrá lugar la XX Reunión Ministerial Iberoamericana de Juventud, en la que los paneles de trabajo abordarán cuestiones como los entornos digitales seguros, ante la necesidad de garantizar los derechos de la infancia y la adolescencia frente a fenómenos como la violencia digital, el abuso o la explotación sexual en línea, los contenidos manipulados mediante inteligencia artificial, la desinformación y otras amenazas emergentes.

Asimismo, en la reunión se abordará la participación juvenil, considerada esencial para el fortalecimiento de sociedades democráticas e inclusivas. Del mismo modo, será parte del encuentro la necesidad de avanzar en la implementación del Tratado Internacional de derechos de la juventud e impulsará iniciativas orientadas a promover la movilidad, la integración regional y el fortalecimiento de identidades compartidas.

10. La I Cumbre Iberoamericana

La I Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno se celebró en 1991. En su ceclaración final se consagró el reconocimiento de un espacio común iberoamericano de concertación política y de cooperación al que de año en año se ha ido dotando de profundidad y contenido. “Hemos decidido constituir la Conferencia Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno con la participación de los Estados soberanos de América y Europa de lengua española y portuguesa”.