Zamora, ciudad anfitriona de las reuniones ministeriales de Infancia y Juventud

22 países iberoamericanos se dan cita en Zamora a partir de hoy con motivo de las reuniones ministeriales iberoamericanas de Infancia y Juventud. Las delegaciones de los países participantes comenzarán a llegar a Zamora durante este martes, aunque será el miércoles cuando se desarrollen la XIII Reunión Ministerial Iberoamericana de Infancia y Adolescencia y la XX Reunión Ministerial Iberoamericana de Juventud. Se trata de reuniones preparatorias para la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, que tendrá lugar en Madrid.

Ambos encuentros están organizados por el Ministerio de Juventud e Infancia junto con la Secretaría General Iberoamericana, dado que España preside la Secretaría Pro Tempore de la XXX Cumbre de jefas y jefes de Estado.

Los participantes en las reuniones ministeriales iberoamericanas de Juventud, Infancia y Adolescencia serán recibidos esta tarde en el Ayuntamiento de Zamora por la ministra de Juventud e Infancia de España, Sira Rego, y el alcalde de Zamora, Francisco Guarido.

Posteriormente, los participantes realizarán una visita turística desde la Plaza Mayor hasta la Catedral.

Programa

Durante la mañana del miércoles 29 de abril, tras la intervención inicial a cargo de la ministra de Juventud e Infancia del Gobierno de España, Sira Rego, tendrá lugar la XIII Reunión Ministerial Iberoamericana de Infancia y Adolescencia. En ella, se abordarán ejes estratégicos como la erradicación de la violencia contra la infancia y la adolescencia o la prevención y detección de las violencias contra la infancia, tanto en entornos físicos como digitales.

Por la tarde, tendrá lugar la XX Reunión Ministerial Iberoamericana de Juventud, en la que los paneles de trabajo abordarán cuestiones como los entornos digitales seguros, ante la necesidad de garantizar los derechos de la infancia y la adolescencia frente a fenómenos como la violencia digital, el abuso o la explotación sexual en línea, los contenidos manipulados mediante inteligencia artificial, la desinformación y otras amenazas emergentes.

Asimismo, en la reunión se abordará la participación juvenil, considerada esencial para el fortalecimiento de sociedades democráticas e inclusivas. Del mismo modo, será parte del encuentro la necesidad de avanzar en la implementación del Tratado Internacional de derechos de la juventud e impulsará iniciativas orientadas a promover la movilidad, la integración regional y el fortalecimiento de identidades compartidas.

Además de la ministra Rego, asistirán a estas jornadas los titulares de las carteras de Juventud e Infancia de Cuba, Honduras, Perú y República Dominicana. El resto de las delegaciones estarán lideradas por secretarios de Estado o viceministros con competencias en materias de Infancia y Juventud de los países iberoamericanos, acompañados de sus respectivas embajadas.