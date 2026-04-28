Los viajeros alargan su estancia en Zamora: cada vez más turistas se quedan a pasar noche en la provinicia

Zamora empieza a recoger los frutos de su estrategia turística logrando que quienes llegan a la provincia, se queden más tiempo. Objetivo valioso para los intereses del territorio que no solo se centra en ganar mayor número de visitantes, sino incrementar la duración de las estancias. Factor de gran valor que indica una mejora de la calidad del turismo y mayor rentabilidad para el sector.

Tendencia que confirman los datos registrados en el Boletín de Coyuntura Turística de la Junta de Castilla y León de este pasado mes de marzo. La provincia recibió 26.373 turistas, lo que supone un 7,61% más que en el mismo periodo del pasado año. No obstante, las pernoctaciones han crecido en mayor proporción, un 11,52% más que en 2025, contabilizándose 43.569 noches durante el mes anterior.

Cifras que reflejan que quienes visitan Zamora se quedan más tiempo, elevando la estancia media hasta 1,65 días, ligeramente por encima del año anterior, y en la línea de la media del conjunto de Castilla y León, que se queda en 1,64 días.

Desfase positivo entre viajeros y pernoctaciones que significa que el visitante que llega a Zamora alarga su estancia por lo que hay un impacto económico mayor, puesto que más noches en un alojamiento implican un mayor gasto en alojamiento, restauración y otras actividades culturales y de ocio.

Buenos datos que cumplen con las expectativas de no atraer únicamente más turistas, sino poder retenerlos para que descubran con más calma los encantos del territorio prolongando su experiencia.

Comportamiento del visitante que responde a las últimas campañas realizadas por el Patronato Provincial del Turismo de la Diputación de Zamora y el Ayuntamiento de la capital en las que se enfocaban en hacer un llamamiento a un turismo más pausado, alejado de los destinos más populares y masificados.

Dos grandes atractivos turísticos

El mes de marzo ha estado marcado por la continuidad de la exposición de Las Edades del Hombre "EsperanZa" que ha favorecido la captación de un mayor número de público gracias al buen tiempo, tras varios meses de continuas borrascas. Además, la última semana de marzo se dio comienzo a la Semana Santa, lo que también propició que muchos más turistas escogiesen Zamora como destino para una escapada.

La Procesión de La Borriquita el pasado Domingo de Ramos en Zamora. / Jose Luis Fernández

Dos eventos que atraen un tipo de visitante más tranquilo que busca sumergirse en la experiencia cultural y religiosa, lo que supone extender sus días en la provincia, algo que explicaría el mayor crecimiento de las pernoctaciones por encima de los viajeros.

Mejora en calidad y rendimiento turístico

A pesar de esta evolución positiva, Zamora sigue teniendo un peso reducido en el conjunto de Castilla y León, puesto que apenas representa el 4% del total de viajeros. Provincias como Salamanca, con un 19%; Burgos, con un 17%; o León y Valladolid, ambas con un 14%, continúan liderando en volumen.

No obstante, en términos de crecimiento, la provincia zamorana presenta un comportamiento competitivo, ya que registra un mayor aumento de pernoctaciones, en comparación con el pasado año, que otros destinos más consolidados como León, Salamanca, Valladolid o Segovia.

Por la tanto, Zamora se encuentra en una posición intermedia en el conjunto de la región al no liderar en volumen de visitantes, pero sí reflejar una notable mejoría en calidad y rendimiento turístico.

Reto: aumento de la ocupación

El grado de ocupación en Zamora se sitúa en el 17,03%, por debajo de la media regional, que alcanza el 21,69%. La provincia cuenta con las cifras más bajas en grado de ocupación, solo por encima de Soria, 13,41%; y Ávila, 16,37%.

Escenario que muestra la capacidad de crecimiento de Zamora para atraer más visitantes y llenar más plazas en los establecimientos. Objetivo que pasa por aumentar la visibilidad de la provincia para llamar la atención de los potenciales visitantes.