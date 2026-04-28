Las tres guarderías municipales de Zamora, con 190 plazas, salen a licitación por 1,9 millones de euros

Las tres guarderías municipales de Zamora, la de La Aldehuela entre los barrios de Los Bloques y La Candelaria; la escuela infantil Pablo Montesino en Pinilla; y la escuela Bosque de Valorio de San José Obrero, tendrán una gestión conjunta por parte de una empresa a la que el Ayuntamiento abonará hasta 1,9 millones de euros al año.

La Junta de Gobierno Local del Consistorio zamorano acaba de dar un paso para ello con la aprobación este martes del expediente de contratación, mediante procedimiento abierto, del servicio de gestión de esas tres escuelas municipales en las que se imparte el primer ciclo de Infantil, de cero a tres años y que disponen entre las tres de 190 plazas.

Las tres guarderías están adheridas a la oferta gratuita de plazas de la Junta de Castilla y León. Junto al expediente de contratación también se han aprobado los pliegos de cláusulas administrativas y prescripciones técnicas, de tal manera que todo está ya listo para que próximamente salga la licitación en la Plataforma de Contratación Pública.

El contrato tiene por objeto la dirección, gestión, atención, educación, mantenimiento y alimentación de los menores de 0 a 3 años en las tres escuelas infantiles. El contrato incluye además los servicios de madrugadores con desayuno, horario ampliado y servicio de comedor con cocinado en el centro, según ha precisado el Ayuntamiento de Zamora en un comunicado.

La Escuela Infantil La Aldehuela dispone de siete unidades con una capacidad total de unas 95 plazas mientras que la Pablo Montesino suma otras cuatro unidades y capacidad para unos 54 alumnos y la escuela Bosque de Valorio tiene tres unidades para hasta 41 bebés.

Para la gestión del centro es necesario disponer de un equipo de profesionales compuesto por un director por cada centro, un educador infantil por cada aula y varios educadores infantiles para realizar los apoyos y las sustituciones en los centros, además del personal de cocina.

El presupuesto base de licitación es de 1.932.469 euros más IVA con una duración inicial del contrato de dos años, con la posibilidad de dos prórrogas de un año cada una.

El plazo de presentación de ofertas será de 30 días una vez publicado el anuncio en la Plataforma de Contratos del Sector Público.

Subvención nominativa a Azeco

La Junta de Gobierno Local también ha aprobado una subvención nominativa a favor de la Federación de Asociaciones Zamoranas de Empresarios de Comercio (Azeco) por importe de 130.000 euros para la primera fase de la campaña de bonos de comercio solidario.

La campaña, dirigida a personas en situación de desempleo, comenzará el próximo 27 de abril y se prolongará hasta el 5 de junio, con unos 200 participantes y 8.000 bonos disponibles.