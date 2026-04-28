Los sindicatos alertan de la situación en Zamora: trabajos con gran carga psicológica y enfermedades profesionales no reconocidas

Bajo el lema "prevenir para no morir", trabajadores y representantes sindicales de CC OO y UGT de Zamora se han concentrado este martes en la plaza de Alemania de Zamora con motivo del Día Internacional de la Seguridad y Salud Laboral y lo han hecho para lamentar una situación de siniestralidad, que prácticamente se mantiene, con un ligero descenso en la provincia.

Sin embargo, según han alertado, a los tradicionales riesgos físicos, como el de la caída en altura o del andamio, en los últimos tiempos se han sumado otros de tipo psicosocial, que van en aumento y que generan "muchas bajas", estas no son reconocidas como enfermedades profesionales, pese a que se deriven directamente de la actividad laboral.

En ello han insistido los máximos responsables en Zamora de CC OO, Jesús Carretero; y de UGT, Juan Escudero, que han recordado las bajas que se producen por depresión o ansiedad, que no están contempladas como enfermedades profesionales, y con las cuales el trabajador "se va para su casa cobrando menos, cuando la enfermedad le viene derivada estrictamente del trabajo", han expuesto.

Derecho a la desconexión

Respecto a las profesiones en Zamora en las que hay más riesgos psicosociales han citado la docencia y los trabajos relacionados con la informática, que son de las que tienen una mayor carga psicológica, han afirmado.

Las organizaciones sindicales mayoritarias también han aludido a las dificultades para conciliar vida familiar y laboral, que cada vez son mayores, también en la provincia de Zamora, según han asegurado.

En este sentido, han recordado que el empresario puede dedicar las horas que quiera a su negocio y estar mañana, tarde y noche, pero el trabajador asalariado no, ya que "tiene derecho a la desconexión del trabajo y, sobre todo, al disfrute de las ocho horas de descanso y las ocho de disfrute".

Han hecho hincapié además en que las víctimas de accidentes laborales y enfermedades derivadas del trabajo son consecuencia de "unas condiciones de trabajo que no garantizan plenamente su salud y su seguridad en el trabajo. Al respecto, han exigido a las empresas que cumplan "estrictamente" con la normativa preventiva, y a las Administraciones que adapten la ley a los nuevos riesgos laborales, como los psicosociales a los que han aludido.

Datos de siniestralidad en Zamora

En Zamora, el pasado año se contabilizaron 1.765 accidentes laborales con baja y otros 127 "in itinere", también con baja. De todos ellos, dos fueron mortales, 23 graves y el resto leves. A ello hay que sumar otros 1.795 accidentes laborales sin baja y 21 casos de enfermedades profesionales.