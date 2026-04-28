La queja viral sobre la gestión de las colonias felinas que incluye el caso de Zamora

La gestión de colonias felinas no solo es un punto polémico en Zamora, lo es en todo el país. La tensión que se crea con motivo de la disputa hace que los defensores de los animales busquen formas cada vez más originales de denunciar los hechos. Es el caso de "Siete dos tres", el TikTok viral que toma su nombre de la ley que regula la gestión de las colonias felinas. El asunto principal que las protectoras y asociaciones animalistas suelen denunciar es precisamente el incumplimiento de esa ley, algo que el vídeo se encarga de dejar claro.

Un vídeo viral

"Siete dos tres" es una canción creada con el uso de inteligencia artificial en la que "Aism Project" denuncia casos de mala gestión en todo el territorio nacional, al ritmo de una melodía cañera y enérgica que acompaña la queja.

"En Zamora volaron ladrillos contra quien habló"

Uno de los primeros casos que nombra la canción viral es el de Boya, pueblo perteneciente al municipio de Mahíde. Una vecina denunció el acoso que sufrió tras proponer en el ayuntamiento seguir el método CER (captura, esterilización y retorno), el contemplado en la legislación, para gestionar las colonias felinas. La tensión vivida en la localidad alistana provocó una disputa que terminó, entre otros actos, con un ladrillo lanzado a la puerta de la denunciante.

"Basta de que los ayuntamientos españoles ignoren la Ley de Bienestar Animal" es el pie de vídeo con el que los artífices del tema comparten la canción en redes sociales.