Los principales acusados del caso By Alice de Zamora se declaran culpables pero eluden la prisión

Cuatro de los cinco principales acusados por tráfico de drogas y otros delitos relacionados con el conocido como caso By Alice han sido condenados por la Audiencia Provincial de Zamora a penas de cárcel que están muy alejadas de las peticiones iniciales, tras llegar por medio de sus letrados, a un acuerdo con la Fiscalía que les evitará entrar en prisión, a cambio de reconocerse culpables.

El principal acusado, el conocido empresario F.M.E., dueño de locales como By Alice e Isabela, que se enfrentaba a 15 años de prisión por los delitos de tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas y blanqueo de capitales ha sido condenado a cinco años en total, además de cerca de 125.000 euros de multa. Son dos años de cárcel y 3.700 euros de multa por un delito contra la salud pública por el tráfico de drogas, un año de prisión por tenencia ilícita de armas y dos años de reclusión y 120.000 euros de multa por blanqueo de capitales. Además, se le requisan las ganancias obtenidas con el blanqueo de capitales.

Declaración de IFME, el hostelero principal acusado de la trama / José Luis Fernández / LZA

Las armas incautadas por la Guardia Civil al hostelero fueron un revólver calibre 3578 marca Amedo Rossi preparada para su uso y con el número de identificación eliminado; una pistola calibre 635 marca Rech modificada y en perfecto estado de funcionamiento que disparaba con normalidad la munición para la que se manipuló; y una escopeta de caza libre 12 marca Stemguer y una pistola láser.

Su abogado, sin oposición de la Fiscalía, pidió la suspensión de la pena condicionada al tratamiento contra la adicción a las drogas que está siguiendo en la actualidad y que deberá mantener. El Tribunal hará un seguimiento del proceso de tratamiento contra la adicción, ya que en caso de incumplimiento el condenado deberá volver la prisión.

El propietario de las discotecas By Alice e Isabela estaba acusado de tráfico de drogas, por tenencia ilícita de armas y por blanqueo de capitales derivado de la inversión del dinero procedente de la venta de estupefacientes en la adquisición de dos casas en la capital. Estaba considerado por la Guardia Civil como cabecilla del grupo local de tráfico, al que se le incautaron 83.550 euros en metálico.

Fue detenido en agosto de 2024, aunque logró salir en octubre de 2025 tras abonar una fianza, junto con otros tres procesados. Se trata de empleados y conocidos del dueño de las discotecas, tres hombres de iniciales A.N.M., cuya casa en Montamarta fue registrada, donde se hallaron dos carabinas de aire y una báscula para pesar droga y 5.005 euros; de JA.G.R., en cuya casa del Cubo del Vino se hallaron 313,42 gramos netos de cannabis valorados en 1.962 euros; y de G.A.C., en cuyo piso de la capital zamorana se aprehendieron speed, hachís, pastillas de éxtasis y cinco armas blancas prohibidas, dos "mariposas" y tres cuchillos lanzadores.

La Fiscalía solicitaba condenas de siete años y medio de cárcel para cada uno de ellos. Sin embargo, en dos casos, A.N.M. y G.A.C. las penas se han quedado en dos años de prisión y multas de cinco euros en un caso y 285 en otro, tras alcázar Fiscalía y Defensa un acuerdo de conformidad.

Sin embargo, en el caso de J.A.G.R., su abogado no ha llegado a ningún acuerdo y considera a su patrocinado inocente, ya que lo único que se halló en el registro de su casa del Cubo del Vino fueron siete plantas de marihuana cultivadas en tiesto, de pequeño tamaño, compatibles con su uso para consumo propio y lejos de suponer una plantación para tráfico. Se trata, pues, de sustancias que no provocan graves daños en la salud.

Su relación con la red de tráfico de drogas vendría determinada por las escuchas telefónicas de la Guardia Civil, si bien ninguno de los coacusados dijo conocerlo y solo tenía una amistad desde antiguo con A.N.M., quien una vez le prestó dinero y al que a veces hacía pequeños arreglos en sus vehículos.

El abogado alegó indefensión, ya que a su parecer, la acusación de la Fiscalía estaba argumentada en términos distintos a los iniciales, por los que lleva defendiéndose dos años. Y en todo caso las plantas incautadas no justifican una petición de pena de siete años de cárcel por tráfico de drogas. La visión de la Fiscalía es que pertenecía también al entramado liderado por el hostelero.

Pisos para blanquear el dinero ilícito

El quinto nombre del banquillo era el de A. M. M., una de las hijas del conocido empresario de locales de ocio nocturno en Zamora capital, que habría permitido que su progenitor anotara dos viviendas a su nombre en el Registro de la Propiedad, con lo que habría facilitado que F.M.E. pudiera poner en circulación legal el dinero obtenido con el tráfico de drogas.

Por eso la Audiencia ha condenado a la joven a seis meses de prisión, pena muy inferior a los 5 años de cárcel que pedía para ella la Fiscalía. Eso sí deberá abonar una multa de 48.500 euros, y, como le ha ocurrido a su padre, se le incautarán las ganancias obtenidas con los alquileres de los pisos, situados en la avenida de Galicia y en la calle de Zapatería.

Además, cada acusado condenado deberá abonar un quinto de las costas procesales.

El juicio solo continuó para el acusado del registro de la casa de Cubo del Vino, ya que los otros cuatro acusados fueron condenados en la misma sala por la presidenta del Tribunal, a la espera tan solo de la redacción formal de la pena. .

La trama

Los cuatro imputados actuarían "de manera coordinada y organizada" para traficar con speed, éxtasis, marihuana y hachís que distribuirían no solo en la discoteca By Alice sino también en el chalé de F.M.E. en Monfarracinos, actividad ilícita que investigaba la Guardia Civil tras llevar a cabo labores de seguimiento de los acusados y los negocios del empresario zamorano.

El 13 de agosto de 2024 la jueza ordenó la entrada y registro en la By Alice, en la finca de Monfarracinos, los domicilios de los otros tres investigados, la denominada "Operación Salix" con un amplio despliegue de la Policía Judicial de la Comandancia de Zamora, apoyada por la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil de la provincia y efectivos de las de Valladolid y León.