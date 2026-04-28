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¿Qué es la "policía del subsuelo"? La unidad especial de la Nacional que opera hoy en Zamora

Esta curiosa sección tiene su origen en 1958 y está formada por 37 funcionarios de la Policía Armada

Furgón de la Unidad del Subsuelo en Zamora

Furgón de la Unidad del Subsuelo en Zamora / A. F.

Oliva Conde

Los ciudadanos suelen transitar las ciudades sin preocuparse muy a menudo por el entramado que se esconde debajo del suelo, pero las fuerzas de seguridad lo tienen muy en cuenta por los potenciales riesgos que entraña. Son zonas accesibles pero poco vigiladas que pueden ser de mala ayuda a maleantes, tanto en robos como, en casos extremos, en atentados.

Es por eso que, en el año 1958, tras una oleada de robos en la zona del alcantarillado, se creó en Madrid la "Unidad de Subsuelo y Protección Ambiental", la curiosa división policial que realiza operaciones tanto rutinarias como extraordinarias y que hoy ha hecho una aparición especial en Zamora con motivo de las reuniones ministeriales de Infancia y Juventud que acogerá mañana la ciudad. Este encuentro, al que acudirán ministros de 21 países de Latinoamérica además de la análoga española, supone una ocasión de especial interés para la Policía, que deberá asegurarse de que todo esté en orden antes de las jornadas.

A día de hoy, la Policía del Subsuelo está formada por 37 agentes de la Policía Armada.

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La Unidad del Subsuelo supone un elemento clave del operativo, asegurándose de que todo esté bien donde normalmente nadie se fija. Nos recuerda que es importante lo que se ve, pero también lo que hay por debajo de la superficie.

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