Ochenta máscaras rituales de todo el mundo protagonizan la nueva exposición del Museo Etnográfico de Castilla y León

El Museo Etnográfico de Castilla y León acoge la exposición "Máscaras. Símbolos de Identidad", que se inaugurará el 5 de mayo a las 11.00 horas, y podrá visitarse hasta el 25 de octubre de 2026.

Se trata de un proyecto expositivo, internacional e itinerante compuesto por más de ochenta máscaras, que propone explorar y visibilizar el profundo valor simbólico y cultural de las máscaras rituales como patrimonio inmaterial compartido por diversas comunidades del mundo.

La muestra es un reflejo de la pervivencia de la tradición y de la memoria ritual de los pueblos. Están recogidas en ella las diferentes expresiones rituales de León, Galicia, Zamora y Bragança, junto a manifestaciones de México, Perú y del pueblo Makah en el Estado de Washington (EE.UU.).

El proyecto se fundamenta en las recomendaciones de la Unesco sobre la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial, promoviendo la documentación, protección, difusión y revitalización de estas tradiciones, en colaboración con investigadores, instituciones culturales, asociaciones y diversos colectivos.

La muestra, ideada por el Instituto de Estudios Patrimoniales, Concha Casado, de León, se erige como una invitación a reflexionar sobre la conexión humana global, a través de tradiciones que siguen vivas y que nos recuerdan la importancia de preservar nuestra diversidad cultural.

Cuenta además con la participación especial de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Zamora, quien, a través de los alumnos y del profesorado, aportará una instalación producida exclusivamente para este proyecto expositivo. Cuenta además con el apoyo de numerosas instituciones como las Diputaciones de León y de Zamora, la UNED, el Museo de los pueblos leoneses o la Universidad de Washington entre otras.

La exposición puede visitarse de manera libre y gratuita, dentro del horario de apertura del museo: de martes a sábado de 10:00 a 14:00 h y de 17:00 a 20:00 h. Domingos y festivos de 10:00 a 14:00 horas. Lunes cerrado.