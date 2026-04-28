Dos monopolys, un árbol de Navidad químico o una palomitera preventiva: así se combaten los riesgos laborales desde las aulas de Zamora y Castilla y León

Juegos del monopoly "tuneados" para adaptarlos a la cultura preventiva, una obra artística de forja inspirada en un casco, una versión del juego de la Oca centrada en la prevención de riesgos laborales, un árbol de Navidad químico o una palomitera preventiva son algunos de los "inventos" creados en las aulas de centros educativos de Zamora y Castilla y León para fomentar la prevención de riesgos.

Son solo algunos de los 72 trabajos presentados a un Concurso Escolar convocado a nivel autonómico para incentivar la cultura preventiva desde la edad escolar. La vicepresidenta autonómica en funciones de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco, que también asume de forma temporal la cartera autonómica de Industria, Comercio y Empleo, ha asistido a la entrega de esos premios en los que han participado más de doscientos alumnos de la comunidad.

Las propuestas, según ha detallado, abordan la seguridad y la prevención desde diferentes enfoques creativos y variados, tanto en la forma como en el contenido.

Entre los ganadores en las diferentes categorías destaca el Colegio Rural Agrupado de Tábara, el único centro educativo de la provincia, que aparece en el pódium de ganadores, y lo hace además en el primer puesto en la categoría de alumnado de centros rurales agrupados. Su trabajo fue además el único premiado en esa categoría, por un vídeo titulado "Cuidamos nuestra salud emocional".

Con otro vídeo, la Administración autonómica también ha buscado fomentar la cultura preventiva.

Antes de la entrega de premios, la vicepresidenta autonómica ha explicado que los galardones sirven para reconocer "el ingenio, la creatividad y la sensibilidad de los alumnos a la hora de plantear los comportamientos seguros y saludables como una actitud vital y de responsabilidad personal y social". Su objetivo principal es el de la sensibilización y la formación de los más pequeños en la cultura preventiva, promoviendo hábitos de seguridad y salud tanto en su etapa como estudiantes como, posteriormente, en su vida laboral.

Isabel Blanco ha agradecido la implicación de todos los participantes, muy especialmente de los profesores y centros educativos, que tienen un papel fundamental en la labor de sensibilización a la hora de promover la seguridad y la salud como un valor social y compartido. Con ello, se contribuye a que las nuevas generaciones sean cada vez más responsables con su entorno laboral y personal, tanto en su propia protección como en la protección de los demás y del entorno.

En esta línea, Isabel Blanco ha manifestado que la prevención no debe empezar solo cuando una persona se incorpora al mundo laboral, sino que debe comenzar en la escuela.

Todos los alumnos galardonados han recibido una tableta electrónica y los centros cámaras de videoconferencias en una entrega de premios que se ha desarrollado en el Instituto Universidad Laboral de Zamora, en cuya entrada se han expuesto los proyectos ganadores.