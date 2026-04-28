Lluvias, tormentas y avisos amarillos para despedir el mes de abril en Zamora

La inestabilidad, los nubarrones y las tormentas marcan en Zamora el final del mes de abril, dominado por las precipitaciones y por dobles avisos amarillos de la Agencia Estatal de Meteología: por lluvias y por episodios tormentosos.

Aunque la jornada de este martes ha amanecido con nubes dispersas, la situación tornará a partir del mediodía cuando aparecerán tormentas intensas que se prolongarán durante la tarde y la noche, con alta probabilidad de precipitaciones. La inestabilidad será aún más acusada el miércoles 29, jornada en la que se esperan lluvias prácticamente continuas desde la madrugada hasta la tarde, con ambiente más fresco y cielos muy cubiertos.

El tiempo en Zamora durante los próximos días. / Aemet

Último día de abril y primero de mayo

De cara al jueves 30, último día de abril, el tiempo dará una ligera tregua. Aunque persistirán las nubes durante la mañana, la probabilidad de lluvia será mucho menor y se abrirán claros a lo largo del día. Con idéntico panorama se presenta el primero de mayo, festivo en España, con intervalos de nubes y claros, pero sin precipitaciones destacadas.

Con la llegada del fin de semana, regresan las lluvias. El sábado caerán chubascos de forma intermitente mientras que el domingo, Día de la Madre, habrá precipitaciones más generalizadas.