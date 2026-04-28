La Junta de Cofradías de Zamora encarga un estudio para saber si el Museo de Semana Santa será rentable

La Junta pro Semana Santa ha encargado un estudio para conocer los costes de explotación ordinaria que tendrá el nuevo Museo que se está construyendo en la plaza de Santa María la Nueva así como las estimaciones de ingresos, con el fin de contar con una primera aproximación que permita afinar en la fórmula de gestión. Fue uno de los asuntos de los que informó el presidente, Israel López Campos, a los representantes de las cofradías, en el primer Consejo Rector tras la Pasión de este año.

Las obras del nuevo Museo están muy avanzadas y sobre todo marchan a buen ritmo y sin ningún contratiempo, tal y como informó el presidente a las cofradías. Y es que, como puede ver cualquiera, el Museo crece a ojos vista, prueba de que los trabajos se están ejecutando en tiempo y forma.

De ahí que "estemos trabajando en la musealización", es decir, el primer paso que hay que dar nada más que acaben las obras para que la adecuación del edificio se pueda acometer sin solución de continuidad con la finalización de la construcción. Se está trabajando discretamente, pero a nadie se le escapa que será con el apoyo fundamental de las mismas administraciones que ya han colaborado en la construcción del Museo, esto es, Junta de Castilla y León, Diputación y Ayuntamiento.

En principio no se espera la ayuda del Gobierno central, que sigue echando "balones fuera". Una institución que en su día se colocó en disposición de entrar en esta segunda parte del proyecto, una vez concluido el edificio, pero que expone un inconveniente fundamental: encuentra reparos a invertir en un bien que es, y seguirá siendo, netamente privado, propiedad de las cofradías de Semana Santa.

Mesa presidencial, con Josué Crespo, Juan José Carbajo, Israel López, Teo Hernando y Jesús Ferrero. / Alba Prieto / LZA

En esa misma línea de trabajo a futuro, para una vez que concluyan las obras se piensa ya también en el paso siguiente, es decir, una vez que el Museo esté en marcha, con edificio y proyecto de musealización finalizado. "Se está haciendo un estudio de los costes de Museo", es decir qué gastos va a tener mantenerlo abierto. Y qué ingresos futuros serán previsibles, para analizar las posibilidades de rentabilidad del inmueble y cómo sostenerlo económicamente.

A nadie se le escapa que mantener el nuevo Museo va a ser sensiblemente más caro de lo que costaba el antiguo, entre otras cosas porque es un edificio mucho mayor, con servicios como el ascensor que antes no era preciso y, sobre todo, con una estructura de personal muy superior, ya que si el antiguo funcionaba prácticamente con un empleado, entre otras cosas hará falta un director y más personal para el resto de servicios, como taquilla, vigilancia o limpieza. La normativa autonómica, de hecho, no permitiría abrir un Museo nuevo en las condiciones del antiguo.

Por contra, el Museo nuevo, con un edificio más acorde a esta función, se presume que pueda incrementar la cifra de visitantes y, por tanto, los ingresos.

La Junta de Gobierno de la Semana Santa se emplazó a traer las cuentas de la mitad del año a la próxima cita del Consejo Rector del 15 de junio.

Las interferencias entre procesiones

El Consejo Rector hizo un balance positivo de la Semana Santa de este año, a la que acompañó el buen tiempo y rompió récords de cofrades en las filas y espectadores entre el público. Pero llegaron hasta la mesa algunos problemas que se espera se puedan solucionar con la adopción de medidas por parte de las cofradías afectadas. Y es que, tanto el Lunes como el Viernes Santo hubo dos casos en los que a la hora de arrancar la procesión de la noche todavía estaba en la calle la de la tarde, lo que produjo serias disfunciones que se tratan de evitar.

Uno de los casos fue el de la Tercera Caída en relación con la Buena Muerte y el otro el Santo Entierro, que aún no se había recogido cuando salía Nuestra Madre. "Coincidimos en analizar que este año ha habido mucha participación de los hermanos de fila y, por tanto, ha habido que estirar las procesiones, y la gestión es más difícil", indicó Israel López.

No obstante las cofradías afectadas se comprometieron a trabajar para evitar que se repitan este tipo de situaciones que por lo demás tampoco consumieron demasiado tiempo de debate, ya que todo el mundo está de acuerdo en la conveniencia de intentar hacer todo lo posible para respetar los horarios y que no haya dos procesiones en la calle al mismo tiempo.

Por lo demás todo parece haber funcionado a la perfección esta Semana Santa: salieron bien los desfiles, hubo buena actuación de policías y cuerpos de seguridad, de los servicios sanitarios, de limpieza, la gestión de la carpa (la construcción provisional permanente) fue también óptima y tanto los pasos de la instalación como los que se guardan en las paneras pudieron participar sin problemas en los desfiles.

De hecho las únicas pegas se han encontrado en pequeños detalles, como colocación de vallas en algunas partes de los recorridos, que se tratarán de aquilatar en el programa de necesidades que se pasa al Ayuntamiento en las fechas previas a la Pasión.

Esta buena Semana Santa junto con la positiva evolución del Museo es uno de los factores más valorados en estos momentos por los presidentes de las cofradías.

Redes y Holy Cards

Con respecto a la nueva web y redes sociales el Consejo Rector no recibió nuevos datos, salvo en el caso de la app, que tuvo 700.000 interacciones, de personas repartidas por todo el mundo, especialmente en Madrid, con 200.000.

Las Holy Cards (cromos de la Pasión) también han funcionado muy bien, como demuestra el hecho de que la empresa promotora quiera repetir la experiencia el año que viene con la Semana Santa zamorana. O sea, habrá nuevo álbum el año que viene.