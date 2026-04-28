Zamora, epicentro de Iberoamérica en el trabajo "coordinado y cooperativo" en favor de la infancia

El Ayuntamiento de Zamora ha sido la primera parada de los participantes en la XIII Reunión Ministerial Iberoamericana de Infancia y Adolescencia y la XX Reunión Ministerial Iberoamericana de Juventud. Las delegaciones de los 22 países iberoamericanos presentes han sido recibidas en el Salón de Plenos del consistorio por la ministra de Juventud e Infancia de España, Sira Rego, y el alcalde de Zamora, Francisco Guarido.

En la recepción, la ministra española ha abogado por trabajar "de manera coordinada y cooperativa" en favor de los derechos de la infancia y la juventud en Iberoamérica. Se trata de un asunto "central para todas nuestras sociedades, nuestros países", ha asegurado.

Sira Rego ha agradecido a los equipos de los 22 países participantes en la cumbre de Zamora sobre infancia y juventud los trabajos previos realizados, que permiten tener este miércoles en Zamora "una serie de reuniones, de conclusiones y declaraciones que creo que son absolutamente oportunas en los tiempos que vivimos". Del mismo modo, ha agradecido la acogida en Zamora.

Por su parte, el alcalde de Zamora, Francisco Guarido, que ha hecho de anfitrión, ha confiado en ofrecer una buena acogida a los participantes y ha explicado que aunque Zamora es una ciudad con una media de edad de 51 años y de la que emigran los jóvenes, lo que supone un reto y por ello se buscan soluciones para revertir la situación.

Ciudad Amiga de la Infancia

Ha recordado que aunque Zamora es una ciudad "con pocos niños" se da la paradoja de que desde hace un lustro forma parte de la Red de Ciudades Amigas de la Infancia de Unicef.

En la recepción oficial ha estado presente el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, y responsables de Infancia y Juventud de los países participantes, con un total de cerca de ochenta personas que posteriormente han realizado una visita turística al casco antiguo de la ciudad, con la Plaza Mayor, junto a la calle Balborraz como primera parada, hasta llegar a la Catedral para darles a conocer al mundo los encantos del casco histórico zamorano.

"Es una oportunidad única para Zamora" y es una proyección "turística incalculable" que "no tiene un valor monetario, sino que es un valor intangible para la ciudad", afirmaba el alcalde, Francisco Guarido.

Entre los participantes en las jornadas se encuentran los titulares de las carteras de Juventud e Infancia de Cuba, Honduras, Perú y República Dominicana junto a los secretarios de Estado o viceministros con competencias en materias de Infancia y Juventud de los países iberoamericanos, acompañados de sus respectivas embajadas.

La jornada, cuya sede será el Consejo Consultivo de Castilla y León, servirá como preparación de la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, que tendrá lugar en Madrid. La organización de las reuniones está a cargo del Ministerio de Juventud e Infancia junto con la Secretaría General Iberoamericana.

Ejes estratégicos

La agenda del miércoles 29 de abril será inaugurada por la ministra de Juventud e Infancia del Gobierno de España, Sira Rego. Tras el discurso de apertura, tendrá lugar la XIII Reunión Ministerial Iberoamericana de Infancia y Adolescencia. En ella, se abordarán ejes estratégicos como la erradicación de la violencia contra la infancia y la adolescencia o la prevención y detección de las violencias contra la infancia, tanto en entornos físicos como digitales.

Por la tarde, tendrá lugar la XX Reunión Ministerial Iberoamericana de Juventud, en la que los paneles de trabajo abordarán cuestiones como los entornos digitales seguros, ante la necesidad de garantizar los derechos de la infancia y la adolescencia frente a fenómenos como la violencia digital, el abuso o la explotación sexual en línea, los contenidos manipulados mediante inteligencia artificial, la desinformación y otras amenazas emergentes.

Asimismo, en la reunión se abordará la participación juvenil, considerada esencial para el fortalecimiento de sociedades democráticas e inclusivas. Del mismo modo, será parte del encuentro la necesidad de avanzar en la implementación del Tratado Internacional de derechos de la juventud y el impulso a iniciativas orientadas a promover la movilidad, la integración regional y el fortalecimiento de identidades compartidas.