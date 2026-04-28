Ya hay resultado de los últimos análisis de legionela en la piscina de Los Almendros de Zamora

La bacteria de la legionela que se detectó en el sistema de agua caliente sanitaria de las duchas de la piscina climatizada de Los Almendros de Zamora ya no está presente, por lo que las duchas se reabren en la tarde de este mismo martes y la piscina vuelve a la normalidad en su funcionamiento.

Los últimos análisis realizados se han comunicado este martes por la mañana al Ayuntamiento de Zamora, que ha dado a conocer el resultado de los análisis, que aleja cualquier riesgo de presencia de la bacteria.

De esta forma se pone fin a un problema que ha causado alarma entre los usuarios de las instalaciones y que ha provocado igualmente la indignación de responsables del Ayuntamiento de Zamora, como gestor de las instalaciones, y de la Junta de Castilla y León, como inspector sanitario, ya que la empresa concesionaria de la piscina, Eulen, no comunicó al Consistorio ni a la Administración autonómica el positivo detectado inicialmente hasta días después de producirse.

Positivo a principios de marzo

En concreto, una de las inspecciones rutinarias de las que se llevan a cabo en la piscina municipal cubierta de Los Almendros recogió unas muestras el día 4 de marzo, cuyos resultados conoció la empresa concesionaria el día 18 de marzo y arrojaron un resultado positivo a legionela en una de las duchas. Siguiendo el protocolo, se repitieron ese mismo día los análisis y los resultados se conocieron el día 29 de ese mes.

En estos segundos análisis las muestras de las duchas salen negativas, al igual que las del circuito de retorno, pero si se halla legionela en la caldera de agua caliente. A las autoridades municipales no se le comunicaron los resultados hasta el 13 de abril, pese a que unos días antes el concejal del área, Manuel Alesander Alonso, salió a desmentir que hubiera legionela en esa piscina, a instancias de la empresa concesionaria, ante los rumores que había sobre ello.