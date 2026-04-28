Fromago se presenta en Oviedo: la mayor feria quesera de Europa atrae turismo asturiano a Zamora

"Asturias estará en Fromago, como no podría ser de otra manera. Porque es una gran iniciativa para dar voz a nuestras principales producciones queseras. Su éxito es el éxito de todo el sector. Nos vemos en Zamora", dijo este martes la directora general de Agroindustria y Desarrollo Rural del Principado, Begoña López, durante la presentación en el Club LA NUEVA ESPAÑA en Oviedo del certamen gastronómico Fromago, que se celebra con carácter bienal en la capital de la provincia zamorana. Las fechas elegidas este 2026 son del 17 al 20 de septiembre.

Un evento que, como destacó su directora, la joven productora Sara Fregeneda –al frente con su padre Fernando de la quesería La Antigua, en Fuentesaúco–, se enfrenta en lo que será su tercera edición al "gran reto" de la internacionalización: "El 5% por de los expositores son ya de fuera, pero queremos atraer a más y crecer. Estamos trabajando mucho con Portugal, pero también con Sudamérica. Aquí en España se conocen mucho los quesos de Francia e Italia, pero no tanto los de EE UU y resto de América. Estamos intentando que los traigan para darlos a conocer".

Así lo señaló Fregeneda durante esta primera presentación de Fromago, cuyas cifras demuestran su consolidación: tendrá un espacio por las calles de Zamora de unos 40.000 m² (3 kilómetros de feria), más de 400 estands y alrededor de 1.200 quesos distintos de todo el mundo, además de actividades, catas, conciertos, exhibiciones de cocina y talleres para todos los públicos. En la última edición de 2024 se despacharon 17.000 kilos de queso y contó con unos 300.000 visitantes que pasearon por Zamora, cuya capital cuenta con 60.000 habitantes y toda la provincia con poco más de 160.000.

"Cercanía con los queseros"

Números que demuestran el éxito de Fromago, que en opinión de su directora se explica en la "cercanía de los queseros con el consumidor final. No es una feria profesional, sino de calle, con más de 400 expositores en los que está el productor contándole directamente al consumidor cómo hace los quesos, si tiene o no ganado... Todo eso es muy importante para el sector y Fromago trabaja mucho en cuidar al quesero con reuniones, buscando compradores internacionales, relacionándolos con tiendas gourmet, figuras influyentes...".

El tirón y asentamiento de Fromago como feria quesera de referencia está, además, demostrado con su impacto económico. La directora explicó que el certamen generó más de 16 millones de euros en toda la provincia y provocó una ocupación hotelera que rozó el 100% en Zamora y también elevó la de las zonas limítrofes, con el consiguiente beneficio en la hostelería. "Son cuatro días de feria que se vive, llena las calles... Pero queremos que vaya más allá y tenga continuidad, que ese quesero que viaja a Zamora para mostrar sus productos tenga retorno en la inversión", añadió Sara Fregeneda, quien animó a los asturianos a acercarse a Fromago. "Estamos al ladito de Asturias, son cuatro días en los que se disfruta mucho", remató.

Asturias, gran mancha quesera

Y por supuesto Asturias tendrá representación en Fromago, no solo a nivel de visitantes, sino de participación, tal y como aseguró Begoña López. La responsable del sector en el Principado habló del quesero como "sector emblemático y estratégico" y alabó la región como "un buen lugar" para la puesta de largo de Fromago 2026, más que nada porque, dijo, "es un territorio pequeño en extensión pero vivo y rico en tradición y diversidad de conocimiento quesero. Hay más de 300 variedades diferentes y casi 100 queserías. Todo en una combinación única en territorio, clima y razas ganaderas. Y sobre todo de personas, que son las que han sabido mantenerlo vivo".

Recordó López que Asturias "es la mayor mancha quesera de Europa. Y esta mancha quesera es identidad, economía y futuro para los pueblos". El Principado cuenta con cuatro quesos con denominación de origen (cabrales, gamonéu, casín y afuegal´pitu) y una identificación geográfica protegida (de los Beyos). "Yo me quedo con el valor humano que hay detrás de cada queso, ganaderos que cuidan el paisaje, queseros que combinan tradición e innovación, incluso en momentos de incertidumbre, para ofrecer calidad. Ese capital humano es el mayor activo que tenemos y el Principado quiere cuidarlo y protegerlo". López recordó que hay comprometidos tres millones de inversión en marcas de calidad y en el nuevo programa "Saborea el Paraíso", todo con el objetivo de "posicionar Asturias como referente gastronómico mundial".

A la presentación asistieron queseros tanto de Zamora como de Asturias –cuatro de ellos participaron en una mesa redonda sobre el sector y la feria–, y representantes del sector empresarial de ambas comunidades. Por parte del Gobierno asturiano acudió la citada directora de Agroalimentación, Begoña López; y desde Zamora llegó el presidente de la Diputación, Javier Faúndez. Estuvo el teniente de alcalde de Oviedo, Mario Arias, y los diputados asturianos Luis Venta y Sandra Camino (PP); además asistió Begoña Galache, directora de "La Opinión de Zamora", del mismo grupo editorial que LA NUEVA ESPAÑA.

A todos ellos les dio la bienvenida la directora general de Prensa Ibérica en Asturias y Castilla y León, Ángeles Rivero, quien destacó la "gran satisfacción" de ejercer de anfitriones en el Principado de la exitosa cita zamorana, "joven pero ya consolidada" y punto de unión de dos territorios del Noroeste, "con más coincidencias de las que parecen". Rivero habló del queso como un producto gastronómico, pero también como "cultura, paisaje y vida para los pueblos", así como motor económico.

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El acto se cerró con un aperitivo, como no podía ser de otra manera, a base de quesos, una selección que corrió a cargo del maestro quesero asturiano Aitor Vega.