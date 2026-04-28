¿Cómo nos engañan y nos autoengañamos? Descúbrelo en este curso gratuito en Zamora

"Cómo nos engañan y nos autoengañamos. Una aproximación psicosocial y cognitiva". Así se titula el curso promovido por Uned Zamora. Una aproximación psicosocial y cognitiva que busca abordar "uno de los aspectos más fascinantes y a la vez más cotidianos del comportamiento humano, nuestra capacidad para interpretar la realidad y también para distorsionarla", explica el director del centro Antonio Rodríguez.

El curso se enmarca dentro del programa especial de actividades conmemorativas del 40 aniversario de Uned Zamora. Celebración que pone en valor cuatro décadas de "compromiso del centro con la formación, la investigación, la divulgación del conocimiento y la extensión cultural en la provincia", añade Rodríguez.

El curso se desarrollará en una sola jornada, el lunes 11 de mayo, de 17.00 a 21.00 horas. Al mismo, se podrá asistir de manera presencial, online en directo u online en diferido. Formación totalmente gratuita, sin coste de matrícula, para que sea accesible y abierta a toda la sociedad.

En cuanto a sus objetivos, el curso pretende "ofrecer una perspectiva científica que nos ayude a comprender por qué en determinadas circunstancias somos capaces de actuar de forma que nunca hubiéramos imaginado", detalla el director del centro en Zamora.

El director del centro en Zamora, Antonio Rodríguez. / José Luis Fernández / LZA

Los profesores de la facultad de Psicología de la Uned, Pedro Raúl Montoro y Juan Antonio Moriano, serán los encargados de impartir las charlas. "Nuestro objetivo es caracterizar el comportamiento y el pensamiento humano a través, sobre todo, de los errores que cometemos porque muchas veces los errores que cometemos son mejores indicadores del funcionamiento de nuestra mente y del funcionamiento de los mecanismos cerebrales que los aciertos", declara Montoro.

La jornada se iniciará a las 17.00 horas con la primera charla bajo el título "Demasiado seguros para acertar: por qué confiamos, nos equivocamos y lo justificamos", impartida por Moriano, quien se centrará en hablar sobre cómo engañamos a los demás y también cómo nos engañamos a nosotros mismos.

En la segunda ponencia, "Las trampas de la mente: falacias, sesgos y otras ilusiones cognitivas", Montoro desvelará a los asistentes los mecanismos de pensamiento espontáneos, intuitivos y naturales y cómo muchas veces necesitamos ser conscientes de los errores que cometemos en nuestra vida cotidiana para intentar mejorar la toma de decisiones.

"Intentaré desvelar muchos de los atajos mentales que tomamos, muchas veces sin darnos cuenta, y que son naturales para nuestra mente, fruto de la evolución, pero que no coinciden siempre con la lógica", desarrolla el profesor de Psicología.