EsperanZa
Las Edades del Hombre se despiden con entrada gratuita para los zamoranos
La muestra mantendrá su horario habitual de apertura
La XXVIII exposición de Las Edades del Hombre ultima los días para su cierre tras prorrogar la muestra más allá de la previsión inicial del Domingo de Resurrección.
La Fundación Las Edades del Hombre cerrará las puertas de "EsperanZa" este próximo fin de semana. Últimos días de apertura en los que los zamoranos nacidos o empadronados en la provincia podrán visitar la exposición de manera gratuita durante el sábado 2 y el domingo 3 de mayo.
De este modo, para acceder a las sedes de la iglesia de San Cipriano y la catedral, tan solo tendrán que presentar un documento acreditativo oficial (DNI, carné de conducir o pasaporte) que demuestre el requisito solicitado.
Cierre de "EsperanZa"
La exposición mantendrá para este último fin de semana su horario de apertura habitual. El sábado, de 10.00 a 20.00 y el domingo, de 10.00 a 19.00 horas.
Tras la clausura, el lunes 4 de mayo, la Fundación realizará balance de esta XXVIII edición junto a las instituciones colaboradoras del proyecto.
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