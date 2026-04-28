El día que Zamora le regaló al rey emérito una reproducción del brazo de Viriato y un traje de carbajalina a doña Sofía

¿Sabías que los reyes eméritos de España, don Juan Carlos I y doña Sofía, tienen una reproducción del brazo de Viriato, un traje de carbajalina y una manta zamorana? Son los regalos institucionales que recibieron durante una visita a Zamora y Toro durante la Transición, en concreto, en octubre de 1978.

Ante una Plaza Mayor absolutamente abarrotada, los monarcas fueron recibidos por el entonces alcalde de Zamora, Ricardo Rodríguez, y el presidente de la Diputación Provincial, Ricardo Gómez-Sandoval.

En el palacio de la institución provincial, Juan Carlos I recibió también la medalla de la provincia en su máxima categoría, según recoge esta joya de la Filmoteca de España donde puede verse el recorrido completo de los monarcas, que asistieron también a una actuación de un grupo de coros y danzas de Zamora.

Entrega a doña Sofía de un traje de carbajalina. / Filmoteca Nacional

La visita fue aprovechada por los responsables institucionales para poner de relieve los problemas de la provincia relacionados, sobre todo, con las infraestructuras.

Fernando Esbec

La última visita de la reina Sofía

La última visita de la reina Sofía a Zamora fue en octubre de 2025 con motivo de la visita de "EsperanZa", la edición de Las Edades del Hombre en Zamora. Previamente, doña Sofía estuvo en la ciudad de Zamora en abril de 2023 para conocer la labor que desarrolla el Banco de Alimentos en esta provincia. Su anterior visita, en 2016, fue precisamente a Las Edades del Hombre de Toro, demostrando que es una apasionada incondicional del arte, también del sacro.

La última visita real a la provincia la protagonizaron los reyes Felipe y Letizia el 27 de agosto a Sanabria para conocer de primera mano las zonas arrasadas por el incendio de Porto. Solo unos meses antes, en marzo de 2025, una de las hermanas del rey, la infanta Elena, visitó Toro y Zamora a título privado para recoger las conclusiones del I Congreso de Capellanes y Sacerdotes Taurinos que se había celebrado un año antes en la provincia, del que fue presidenta.

En cuanto a la primera edición de Las Edades del Hombre en Zamora, RemembranZa, inaugurada por la infanta Cristina en el año 2001.