El día que volvimos a las velas y la radio a pilas: ¿Qué ha cambiado un año después para que Zamora y España no sufran otro apagón eléctrico similar?

Todo comenzó tal día como hoy hace un año, pasados 33 minutos de las doce del mediodía. En ese momento, del comentario anecdótico de "se ha cortado la luz en mi casa", en el bar o en la oficina, se pasó a que el corte del suministro eléctrico se hacía extensible a todo el barrio, luego se vio que era generalizo en toda Zamora y después se comprobó que en realidad la caída en la red eléctrica afectaba a toda la Península Ibérica.

En Zamora fueron unas pocas horas y a partir de las cuatro de la tarde comenzaba a recuperarse el suministro en la ciudad, pero en otras partes de la provincia no tuvieron tanta suerte y en algunos pueblos de la comarca de Sanabria pasaron la noche como un siglo atrás: con velas. Fue un día en el que muchos no pudieron comer caliente porque hace tiempo que no tenían cocinas a butano, nadie pudo encender la tele, ni tenía posibilidad de conectarse al wifi de casa y las radios a pilas se convirtieron el mejor aliado de quien quería seguir la información y le fallaban los datos de su móvil en una red cada vez más saturada y con las baterías de sus repetidores agotándose.

La imagen del apagón en Zamora: cientos de viajeros de los trenes, tirados en la estación, pasan el tiempo en los andenes / J. L. F.

La situación puso a prueba a los servicios esenciales. En centros hospitalarios y de salud de Zamora tuvieron que encender los generadores para garantizar el suministro eléctrico, imprescindible para algunos pacientes. Los policías municipales debieron echarse a la calle para regular el tráfico en las vías de mayor circulación de vehículos y los bomberos se emplearon a fondo para rescatar a personas atrapadas en los ascensores, mientras que Cruz Roja tuvo que desplegar un dispositivo de emergencia para atender a los 750 viajeros del AVE de la línea Madrid-Galicia que tuvieron que hacer noche en Zamora por la afectación del corte del suministro al tráfico ferroviario.

Causas del apagón

El caos se trasladó igualmente al resto de España, acompañado en las primeras horas de teorías conspirativas que sospechaban de un ciberataque como causa del apagón. Pero la causa a la que todas las investigaciones han apuntado es a un problema de sobretensión en la red. Sea como fuere, Zamora tuvo suerte y tanto la capital como algunas comarcas fueron de las primeras en recuperar la luz en España. A ello contribuyó contar con centrales hidroeléctricas, que son, junto a los puntos de conexión de la red con las de otros países, una de las tablas de salvación cuando se produce un apagón energético generalizado en todo el sistema, según certifican expertos consultados por este diario.

Cruz Roja atiende a los viajeros que se quedaron tirados en la estación de tren de Zamora durante el apagón / J. L. F.

La empresa hidroeléctrica Iberdrola echa un año la vista atrás y recuerda que en Zamora y en Castilla y León su prioridad en ese momento fue la de "colaborar de forma plena y coordinada con el operador del sistema", Red Eléctrica de España, que es el responsable de la gestión técnica y el equilibrio en tiempo real entre generación y demanda energética. En esos momentos en los que todo mundo estaba pendiente de la luz, Iberdrola, según subrayan desde la compañía, siguió en todo momento las instrucciones de REE de cara a contribuir a la recuperación del suministro de la manera "lo más rápida y segura posible".

Ricobayo y su papel en la vuelta a la normalidad

En ese contexto, las centrales de Ricobayo y de Aldeadávila desempeñaron "un papel relevante en el proceso de reposición del servicio". El arranque autónomo de estas centrales permite ponerlas a funcionar sin necesidad de apoyo externo y de forma flexible, ajustándose a la demanda en cada momento. "Esta capacidad técnica facilitó una reconexión progresiva, ordenada y segura del suministro, apoyando la estabilización del sistema eléctrico en las fases iniciales de la recuperación", indican desde la compañía, que recuerda que gracias a ello Zamora y Castilla y León se situaron entre las primeras provincias y las primeras comunidades en recuperar el suministro tras el denominado "cero energético".

El director de Nera, Jorge Sanz. / Cedida

Una pregunta inevitable viendo lo que pasó entonces es la de si se puede volver a producir un apagón similar. En eso, dos expertos como el responsable de Energía de la multinacional PWC, Óscar Barrero, y el director de la consultora energética Nera, Jorge Sanz, coinciden en señalar que aunque el riesgo cero no existe a día de hoy es muchísimo más difícil que pueda producirse algo similar. Ello es debido al cambio en el mix energético para dar estabilidad al sistema, algo que, según recuerda Sanz, no ha salido gratis.

Operación reforzada

De hecho, Nera ha calculado la factura de lo que se ha denominado la "operación reforzada" y sus datos apuntan a que en los últimos once meses, ese refuerzo del sistema ha costado unos 1.500 millones de euros a España. Básicamente, lo que se ha hecho es que el sistema no dependa tanto de las energías renovables, que son más inestables, y se han establecido también mecanismos correctores, como que su desconexión del sistema se haga de forma progresiva y que las propias renovables puedan dar un control de tensión dinámico, para que en tiempo real el sistema les pueda pedir que produzcan o absorban energía reactiva. Todo ello hace que "el riesgo hoy sea infinitamente menor que hace un año", subraya Sanz.

Óscar Barrero, responsable de Energía de PWC. / Cedida

Por su parte, Óscar Barrero apunta a que la "operación reforzada" ha incrementado de forma muy significativa la seguridad para evitar un apagón similar. De hecho, una jornada como la de este lunes, en la que se producía mucha energía renovable y había precios negativos récord por la baja demanda y porque había mucha más generación "estaríamos en circunstancias de inestabilidad incluso mayores que las del año pasado, pero la diferencia sustancial es que hoy hay muchísimo más nivel de seguridad". Eso es debido a que la participación de centrales de ciclo combinado en el mix energético es más alta y ello garantiza el control de tensión.

De esa forma se evitan sobretensiones como la que hace un año produjo la caída de una ficha del dominó energético y tras ella cayó en cadena todo el sistema eléctrico. Algo que nos hizo tomar conciencia de la importancia vital que hoy en día tienen los inventos y las investigaciones de Volta, Faraday,Tesla, Edison o Marie Curie.