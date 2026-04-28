"Cultivando miradas", el proyecto de Baychimo Teatro para enseñar a los niños a disfrutar las artes escénicas

La sensibilidad artística no entiende de edades y así lo han comprendido desde Baychimo Teatro, que lleva ya una década educando la vista de los zamoranos más pequeños, futuros espectadores de teatro, música y danza, que sabrán apreciar de una manera más intensa los espectáculos a los que acudan gracias a todo lo aprendido en el programa “Cultivando miradas”, una propuesta que, en principio, parecía arriesgada. Sin embargo, cada curso, los colegios participantes esperan con impaciencia. “Hay mucha demanda de la actividad, lo que nos llena de satisfacción, porque entendemos que, para los colegios, resulta provechoso”, agradece Paloma Leal, de Baychimo Teatro.

En las primeras semanas, el programa se centra en la adquisición de conocimientos alrededor del arte. “Se les habla sobre diferentes recursos y los espectáculos que luego van a poder disfrutar”, resume Leal. El folclore, la tradición, la danza, su relación con el arte contemporáneo o la identidad son algunos conceptos que han trabajado aquellos espectadores que disfruten de la propuesta de danza de este año, de la mano de Alberto Velasco. Por su parte, los que van a ver la obra “Cocorico”, de la compañía Catua y Galea, se han centrado en el cuento y la tradición oral. Incluso, han creado su propio álbum ilustrado con tapas, contraportada y guardas.

Para alumnado de Primaria

Julio Verne es el protagonista de la obra “Verne”, de los murcianos Onírica Mecánica. En este caso, los participantes, alumnos de Primaria, han trabajado alrededor de su figura y literatura. La selección de obras para este año se completa con “Una odisea rockera”, de la compañía Pepe Tita. “Aquí hemos trabajado previamente en torno al sonido como elemento narrativo de las artes escénicas, el paisaje sonoro y sus espacios”, detalla Leal, quien reconoce el “tecnicismo” de algunos de los aspectos que se tratan con los menores.

Proyecto didáctico "Cultivando miradas", con Alberto Velasco. / Alba Prieto / LZA

Aun sí, asegura que disfrutan en cada taller. “Lo que nosotros hacemos es prepararles los ojos y los oídos para que ellos disfruten más de la experiencia. No se trata tanto de que entiendan, porque ellos son personas inteligentes que comprenden más de lo que creemos, sino que se les prepara para el disfrute. Así es como lo pueden ver con otros ojos”, explica.

Última semana para levantar el telón

Esta semana finaliza este original programa educativo, con la puesta en escena de las diferentes propuestas de esta edición, donde se comprobarán cómo han calado los conocimientos en los participantes y esos nuevos ojos “más curiosos”. El primer escenario se situaba en el Museo Etnográfico de Castilla y León, con una propuesta de danza, “Mover montañas”, de Alberto Velasco, a través del que expresa las raíces del folclore y la identidad de la tierra. Las otras obras se escenifican sobre las tablas del Teatro Principal y también en varios puntos de la provincia como Fuentesaúco, Camarzana de Tera y Villalpando.

Proyecto didáctico "Cultivando miradas", con Alberto Velasco. / Alba Prieto / LZA

Y es que, desde hace ya cuatro ediciones, “Cultivando miradas” viaja por los centros escolares del medio rural. “Era una idea que teníamos desde el principio en la cabeza, pero ello implicaba una mayor estructura, porque somos un grupo de trabajo pequeño”, reconoce Leal. Ahora son varios más para realizar esas actividades didácticas. “Vamos rotando y, cada curso, escogemos tres sedes donde se acercan las niñas y niños de los pueblos cercanos, trabajando con los CEIP y CRA de alrededor”, detalla.

De esta manera, “Cultivando miradas” va creciendo y alimentando a más jóvenes espectadores zamoranos que aprenden a disfrutar de la cultura desde la infancia, creando una afición que crecerá con el paso de los años.