Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Un año del apagón en ZamoraDatos de turismo en Zamora"Cultivando miradas", proyecto de teatro infantil en ZamoraEnvejecimiento en BenaventeDeterioro del club de jubilados de Entrala
instagramlinkedin

Día del Trabajo

Cáritas alerta del aumento de la economía sumergida en Zamora y se posiciona a favor del proceso de regularización de inmigrantes

Con motivo del Día del Trabajo, la organización social eclesiástica denuncia la precariedad y el abuso laboral que sufren muchos extranjeros

Participantes en la concentración en favor del trabajo decente organizada por Cáritas de Zamora.

Participantes en la concentración en favor del trabajo decente organizada por Cáritas de Zamora. / Cedida

Alberto Ferreras

Zamora

Cáritas Diocesana de Zamora ha advertido este martes del empeoramiento de las condiciones laborales en distintos sectores y del aumento de la economía sumergida, especialmente entre personas inmigrantes y en ámbitos como el empleo doméstico.

La denuncia pública la ha hecho la organización social de la Iglesia con motivo de la celebración del Día del Trabajador en un acto de calle desarrollado en la plaza de Viriato en el que se ha reivindicado el trabajo decente, la prevención de accidentes laborales y la promoción de un empleo digno. Para ello, se han mostrado carteles con mensajes destinados a sensibilizar a la sociedad sobre la realidad laboral actual.

La responsable del programa de Empleo de Cáritas de Zamora, María León, ha declarado que "lo que más duele en este momento es que vidas humanas se vean condicionadas por el trabajo", bien sea por no tener un empleo, por sufrir la precariedad o por padecer accidentes laborales.

Concentración de Cáritas por el empleo decente en la plaza de Viriato de Zamora.

Concentración de Cáritas por el empleo decente en la plaza de Viriato de Zamora. / Cedida

Cáritas ha denunciado que muchas personas inmigrantes continúan soportando jornadas excesivas, condiciones abusivas y situaciones de economía sumergida.

Noticias relacionadas y más

La organización social de la Diócesis de Zamora ha aprovechado la concentración para poner de relieve que la falta de regularización administrativa de los inmigrantes favorece esa realidad y defender el proceso actual de regularización, ya que "facilitar el acceso a la residencia legal permitirá también acceder a empleos regulados y con garantías", ha indicado Cáritas en un comunicado.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  1. Cuarenta años después de la mili, compañeros de 1984 eligen Zamora para su reunión anual
  2. San José Obrero celebra sus Fiestas Populares 2026 con un programa repleto de actividades
  3. Estos son los supermercados que encontrarás abiertos en Zamora este 23 de abril, fiesta en Castilla y León
  4. La Plaza Mayor de Zamora se llena para escuchar a Leire Martínez
  5. Roban por segunda vez en ocho días y se llevan más de 90.000 euros tras reventar la caja fuerte de una constructora zamorana: hay seis acusados
  6. El piso a la venta en la zona de Las Vegas en Zamora con terraza, ascensor y garaje
  7. Los detalles de la plaza diseñada por los propios vecinos en el barrio zamorano de San Frontis: el Ayuntamiento ultima los detalles tras la experiencia positiva en Pinilla
  8. La pensión media deja de estar por debajo de mil euros en 71 pueblos de Zamora en el último año, ¿de cuánto es en tu municipio?

Cáritas alerta del aumento de la economía sumergida en Zamora y se posiciona a favor del proceso de regularización de inmigrantes

Cáritas alerta del aumento de la economía sumergida en Zamora y se posiciona a favor del proceso de regularización de inmigrantes

El día que volvimos a las velas y la radio a pilas: ¿Qué ha cambiado un año después para que Zamora y España no sufran otro apagón eléctrico similar?

El día que volvimos a las velas y la radio a pilas: ¿Qué ha cambiado un año después para que Zamora y España no sufran otro apagón eléctrico similar?

¿Qué es la "policía del subsuelo"? La unidad especial de la Nacional que opera hoy en Zamora

¿Qué es la "policía del subsuelo"? La unidad especial de la Nacional que opera hoy en Zamora

351 consultas y 13 operaciones canceladas este martes en Zamora por la huelga de médicos

351 consultas y 13 operaciones canceladas este martes en Zamora por la huelga de médicos

Dos monopolys, un árbol de Navidad químico o una palomitera preventiva: así se combaten los riesgos laborales desde las aulas de Zamora y Castilla y León

Dos monopolys, un árbol de Navidad químico o una palomitera preventiva: así se combaten los riesgos laborales desde las aulas de Zamora y Castilla y León

La bajada del paro femenino compensa con creces el aumento del masculino en Zamora

La bajada del paro femenino compensa con creces el aumento del masculino en Zamora

Ya hay resultado de los últimos análisis de legionela en la piscina de Los Almendros de Zamora

Ya hay resultado de los últimos análisis de legionela en la piscina de Los Almendros de Zamora

¿Cómo nos engañan y nos autoengañamos? Descúbrelo en este curso gratuito en Zamora

¿Cómo nos engañan y nos autoengañamos? Descúbrelo en este curso gratuito en Zamora
Tracking Pixel Contents