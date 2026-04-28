Cáritas alerta del aumento de la economía sumergida en Zamora y se posiciona a favor del proceso de regularización de inmigrantes

Cáritas Diocesana de Zamora ha advertido este martes del empeoramiento de las condiciones laborales en distintos sectores y del aumento de la economía sumergida, especialmente entre personas inmigrantes y en ámbitos como el empleo doméstico.

La denuncia pública la ha hecho la organización social de la Iglesia con motivo de la celebración del Día del Trabajador en un acto de calle desarrollado en la plaza de Viriato en el que se ha reivindicado el trabajo decente, la prevención de accidentes laborales y la promoción de un empleo digno. Para ello, se han mostrado carteles con mensajes destinados a sensibilizar a la sociedad sobre la realidad laboral actual.

La responsable del programa de Empleo de Cáritas de Zamora, María León, ha declarado que "lo que más duele en este momento es que vidas humanas se vean condicionadas por el trabajo", bien sea por no tener un empleo, por sufrir la precariedad o por padecer accidentes laborales.

Concentración de Cáritas por el empleo decente en la plaza de Viriato de Zamora. / Cedida

Cáritas ha denunciado que muchas personas inmigrantes continúan soportando jornadas excesivas, condiciones abusivas y situaciones de economía sumergida.

La organización social de la Diócesis de Zamora ha aprovechado la concentración para poner de relieve que la falta de regularización administrativa de los inmigrantes favorece esa realidad y defender el proceso actual de regularización, ya que "facilitar el acceso a la residencia legal permitirá también acceder a empleos regulados y con garantías", ha indicado Cáritas en un comunicado.