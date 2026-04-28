Bomberos del Consorcio Provincial de Zamora se forman en redes eléctricas inteligentes con Iberdrola

Efectivos de los diferentes parques del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios, Salvamentos y Protección Civil de la Diputación de Zamora han participado en la mañana de hoy en una jornada de formación especializada centrada en las instalaciones de redes eléctricas inteligentes.

La actividad ha sido promovida por la Agencia de Protección Civil y Emergencias de Castilla y León, dependiente de la Junta de Castilla y León, y ha sido impartida por personal técnico de Iberdrola, compañía especializada en el desarrollo y gestión de este tipo de infraestructuras.

La jornada ha constado de una primera parte teórica celebrada en el Colegio Universitario de la Diputación de Zamora, donde se han abordado aspectos clave relacionados con la seguridad y actuación en intervenciones que implican redes eléctricas avanzadas.

Posteriormente, los bomberos se han desplazado a las instalaciones de Iberdrola en el Polígono Industrial de La Hiniesta, donde han podido completar la formación con una parte práctica, conociendo de primera mano el funcionamiento de estas infraestructuras y los protocolos de actuación en situaciones de emergencia.

Este tipo de iniciativas refuerzan la preparación y capacitación de los profesionales del Consorcio, contribuyendo a mejorar la seguridad tanto de los propios efectivos como de la ciudadanía.