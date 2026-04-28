La bajada del paro femenino compensa con creces el aumento del masculino en Zamora

El paro disminuyó en Zamora en 300 personas en el primer trimestre del año, según unos datos de la Encuesta de Población Activa que son, cuanto menos, llamativos, ya que reflejan una subida del desempleo masculino de 500 personas respecto al final del año pasado que se compensa, con creces con la bajada entre las féminas, con 800 paradas menos.

La buena noticia es que Zamora continúa con la tendencia de descenso del desempleo, al contrario de lo que ha ocurrido en el conjunto de Castilla y León y España. Zamora tendría en estos momentos 7.900 desempleados, frente a los 8.200 con los que acabó el año precedente. Si los datos se comparan con un año antes, el descenso del paro ha sido de 1.500 personas en Zamora.

Encuesta de Población Activa / Ical

Castilla y León comenzó el primer trimestre de 2026 con una subida del número de desempleados del 3,9%, con 3.900 parados más, en comparación con el mismo periodo de 2025, lo que deja la cifra total en 102.400 personas. Este incremento contrasta con la rebaja nacional, que fue del 2,89%, con 80.600 personas menos, hasta los 2,7 millones de parados, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En comparación con el trimestre anterior, el desempleo se elevó un 6,57% en Castilla y León, al sumar 6.300 parados, mientras en el conjunto del país, el aumento fue del 9,34%, con 231.500 trabajadores más sin empleo. Con estas cifras, la tasa de paro en la comunidad se sitúa en el 9,04%, algo más de punto y medio que la media nacional (1,79%).

Si se analizan los datos absolutos por autonomías, el desempleo experimentó en relación con el primer trimestre de 2025 la mayor bajada en Andalucía (47.500), pero en términos relativos fue en Extremadura, con una caída del 19,29%. Sin embargo, el mayor incremento se produjo en Cataluña (59.200 más) y, en porcentaje, en Navarra, con un 23,05 por ciento más.

Por lo que respecta a la ocupación, en Castilla y León descendió en el primer trimestre del año en 3.300 personas, es decir, un 0,32%, con lo que cifra global se sitúa ligeramente por encima del millón de ocupados (1.030.200 personas). A nivel nacional el número de ocupados subió en 527.600 personas, un 2,4 por ciento, hasta los 22,2 millones.

Evolución provincial

Por lo que respecta a la evolución interanual del paro, únicamente disminuyó en tres provincias. Así, lo hizo un 22,7% en León, hasta los 16.600 parados; Zamora, con el 15,96% y 1.500 parados menos; y Palencia, con el 15,38% y 1.000 menos.

Por contra, creció un 51,35% en Segovia, con 1.900 menos (hasta los 5.600); un 41,82% en Salamanca, con 4.600 menos (hasta los 15.600); Soria con un 17,65%, con 600 más (hasta los 4.000); Valladolid, con el 14,04%, con 3.300 más (hasta los 26.800); Ávila, con el 7,14% y 400 más (hasta los 6.000); y Burgos, con el 3,62% y 500 más (hasta los 14.300).

Con estas cifras, la tasa de paro se situó en el 8,46 en León; 10,25 en Zamora; Valladolid (10,25), Soria (9,34), Salamanca (10,06), Burgos (8,09), Palencia (7,45), Ávila (8,58) y Segovia (7,03). La cifra de Zamora es prácticamente idéntica a la de Valladolid y a la media nacional.

Por su parte, el número de activos disminuyó, en términos interanuales, un 2,91% en Soria, hasta los 43.300; un 2,6% en Valladolid, con 261.600; un 1.01% en Burgos, con 176.300; y un 0,78% en Zamora, con 76.600. Por contra, aumentaron un 4,15% en Ávila, hasta totalizar 70.300 activos; un 0,31% León, hasta totalizar 195.800; un 3,22% en Palencia hasta los 73.800; un 2,11% en Salamanca hasta 155.000; y un 2,84% en Segovia, hasta los 79.800.

Finalmente, en relación a los ocupados, durante el primer trimestre de 2026, en valores absolutos, Valladolid se posicionó a la cabeza, con 234.800; seguida de León, con 179.200; Burgos, con 162.100; Salamanca, con 139.400; Segovia, con 74.200; Zamora, con 68.600; Palencia, 68.300; Ávila, 64.300; y Soria, 39.300.

La tasa de actividad de Zamora es la cuarta más baja del país (hubo años en que era la menor de España).