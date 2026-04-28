Ampliado el plazo para concluir el estudio de viabilidad del tren Ruta de la Plata

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha ampliado el plazo para la redacción del Estudio de Viabilidad de la conexión ferroviaria Plasencia-León. Según han comunicado, la relevancia del estudio de demanda como elemento clave para evaluar la viabilidad de la recuperación del Tren Ruta de la Plata "exige una coordinación estrecha con múltiples actores e instituciones, requiriendo la ejecución de diversas actuaciones técnicas orientadas a garantizar un estudio riguroso y representativo de la realidad territorial, así como de los flujos de personas y mercancías".

En este contexto, han informado, que ya se ha llevado a cabo una amplia campaña de encuestas y obtención de información dirigida a viajeros, cargadores y transportistas, con el objetivo de caracterizar con precisión la demanda potencial del corredor. Proceso que ha exigido una elevada implicación de los principales agentes del sector y se ha extendido más allá de lo inicialmente previsto, lo que ha supuesto una nueva ampliación del plazo del contrato debido a la "necesidad de completar la recopilación y validación de la información obtenida, indispensable para asegurar la solidez de los resultados". No obstante, se está avanzando en el análisis de la demanda y en la definición de las diferentes alternativas.

De conformidad con lo establecido en la Ley del Sector Ferroviario, este Estudio de Viabilidad, previo al eventual Estudio Informativo, incorpora un análisis previo de alternativas, incluyendo tanto opciones de carácter estratégico como la alternativa de mantenimiento de la situación actual. Asimismo, contempla un estudio de la demanda y un análisis coste‑beneficio, que sirven de apoyo a la toma de decisiones sobre la ejecución de la actuación desde una perspectiva socioeconómica.

Los primeros trabajos realizados han consistido en la identificación de los condicionantes existentes en el entorno, para lo cual ha sido necesario realizar un amplio número de solicitudes de información a los municipios afectados, cuyas respuestas han sufrido retrasos en muchos casos, lo que ha obligado a ampliar el plazo inicialmente previsto para este contrato. Todos los trabajos relativos al análisis de los antecedentes y del trazado de la línea clausurada, así como aquellos vinculados a los condicionantes ya han concluido.

Así se lo ha trasladado el secretario de Estado, José Antonio Santano, a varios diputados del Grupo Socialista de las provincias por las que discurre este corredor, en una reunión mantenida con estos diputados en la que ha afirmado que el Ministerio continúa "avanzando de manera decidida" en la elaboración del estudio de viabilidad, "reafirmando su compromiso con una planificación rigurosa y basada en criterios técnicos mediante el impulso de actuaciones alineadas con las necesidades reales del territorio, promoviendo una movilidad sostenible y eficiente tanto para los viajeros como para el transporte de mercancías, en estrecha colaboración con las administraciones y los agentes implicados".

Una vez finalice la redacción de este estudio de viabilidad, será remitido al Consejo Asesor del Ministerio, con el objeto de que emita el preceptivo informe.