Aceras en mal estado, baldosas levantadas y pavimento discontinuo: los motivos para reclamar un plan integral para la zona de Tres Cruces de Zamora

El Grupo Municipal Zamora Sí ha anunciado la presentación de una propuesta en el Ayuntamiento de Zamora para instar a la puesta en marcha de un plan integral de mejora en la zona de Las Tres Cruces, tras recoger sobre el terreno las quejas de los vecinos por el mal estado del barrio y la falta de mantenimiento.

La iniciativa surge tras una visita a la zona en la que, según Zamora Sí, la avenida de las Tres Cruces y su entorno presentan "un deterioro evidente y los vecinos sienten que sus problemas no se están atendiendo".

Desde Zamora Sí han recordado que las Tres Cruces es una de las principales arterias de la ciudad, con mucha actividad comercial y un gran tránsito diario, lo que hace aún más llamativo el estado en el que se encuentra.

Los concejales de Zamora Sí Eloy Tomé y Rocío Ferrero, en Tres Cruces. / Cedida

Aceras en mal estado, con baldosas levantadas o deterioradas, así como la presencia de distintos tipos de pavimento en una misma zona, lo que refleja una falta de continuidad en las intervenciones, son algunas de las deficiencias detectadas por el partido zamoranista, cuyo portavoz municipal, Eloy Tomé, ha declarado que "no es algo puntual, es un problema de falta de gestión".

En este sentido, ha añadido que "no se puede seguir arreglando todo con parches que duran poco y dejan el barrio cada vez peor".

Problema creciente de palomas

Zamora Sí ha recogido problemas con los que se encuentran los vecinos en su día a día, como la falta de accesibilidad, la suciedad y "un problema creciente con la presencia de palomas, que está afectando al uso normal del espacio público, dificultando incluso el uso de bancos o el estacionamiento de vehículos" por la suciedad que generan.

A ello se suma una iluminación deficiente en algunas zonas, en parte provocada por el estado del arbolado.

Por su parte, la concejala Rocío Ferrero ha destacado que los vecinos llevan tiempo avisando de esas deficiencias y "no ven soluciones", lo que les genera "frustración y sensación de abandono".

Por todo ello, Zamora Sí llevará una propuesta al próximo pleno con el objetivo de dar "una solución real y duradera" a los problemas del barrio.