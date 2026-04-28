Sanidad
351 consultas y 13 operaciones canceladas este martes en Zamora por la huelga de médicos
El seguimiento de los paros ha sido del 7,5% en la provincia
La huelga de médicos convocada este martes por los sindicatos a nivel nacional por el nuevo Estatuto Marco ha supuesto en la provincia de Zamora la cancelación de 351 consultas de Atención Primaria (Medicina de Familia y Pediatría), de trece intervenciones quirúrgicas en el Complejo Asistencial de la capital (el 32% de las operaciones programadas), de 30 pruebas diagnósticas (el 18%) y de 48 consultas externas (el 5% de las previstas).
Así lo recogen los datos de la Gerencia Regional de Salud, que también indican que el seguimiento ha sido del 7,5% de los facultativos (33 médicos) en el turno de mañana. La huelga continúa hasta el próximo viernes.
Datos Castilla y León
El paro en los centros sanitarios de la Junta de Castilla y León ha tenido un seguimiento medio del 16% en las once áreas de salud de la comunidad en el turno de mañana. En el conjunto de centros de Sacyl ha alcanzado una media del 20% en Atención Hospitalaria (935 profesionales en huelga) y del 9% en Atención Primaria (207 en huelga).
En concreto, han secundado la huelga un total de 1.142 facultativos de los 7.063 efectivos disponibles en el turno de mañana. Por provincias, el mayor seguimiento se ha registrado en Soria, con un 23,6%; y en Burgos y León con un 23%.
Además, la segunda jornada en huelga de los médicos en el mes de abril ha tenido un total de 5.415 consultas estimadas suspendidas de medicina familiar y pediatría en el turno de mañana. De la misma manera, se han cancelado un total de 230 intervenciones quirúrgicas, 410 pruebas diagnósticas y 3.569 consultas externas programadas en los hospitales de la comunidad.
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