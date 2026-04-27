Zamora se prepara para acoger esta semana delegaciones de 22 países

Ministras y ministros, secretarios de Estado o directores generales con competencias en materias de infancia y juventud de España, Portugal y una veintena de países iberoamericanos abordarán las políticas en la materia en una reunión que celebrarán la próxima semana en Zamora, preparatoria de la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno.

La llegada de las delegaciones de los diferentes países participantes a la ciudad tendrá lugar mañana martes, 28 de abril, y será al día siguiente cuando se desarrollen la XX Reunión Ministerial Iberoamericana de Juventud y XIII Reunión Ministerial Iberoamericana de Infancia y Adolescencia, han informado este domingo fuentes del Gobierno de España, que hace de anfitrión en los encuentros.

La sede zamorana del Consejo Consultivo de Castilla y León, en la plaza de la Catedral, es el lugar elegido para celebrar esas reuniones preparatorias de la Cumbre Iberoamericana, que en su trigésima edición se desarrollará en Madrid el próximo mes de noviembre.

Durante los encuentros se abordarán cuestiones como la erradicación de la pobreza infantil y de la violencia contra la infancia y la adolescencia y se promoverá el intercambio de buenas prácticas legislativas y programáticas en esa materia.

Asimismo, se buscará desarrollar mecanismos de cooperación entre los distintos países iberoamericanos para prevenir, detectar y combatir todas las formas de violencia, tanto en entornos físicos como digitales.

La reunión ministerial impulsará el intercambio de experiencias y el fortalecimiento de políticas públicas inclusivas y avanzadas, orientadas al objetivo común de que ningún niño, niña o adolescente en Iberoamérica viva en situación de pobreza en 2030. A este respecto, la ministra de Juventud e Infancia de España, Sira Rego, insistirá en la necesidad de poner en marcha una prestación universal por crianza, una medida que ha demostrado tener un alto impacto en los países donde está en vigor.

La visita de Rego a Zamora será la segunda que realiza en poco tiempo como ministra, ya que hace seis meses estuvo en la ciudad, en aquella ocasión para asistir al hermanamiento de Zamora con la población cisjordana de Beit Jala.

Embajadores y un centenar de representantes gubernativos

Las delegaciones de cada país que acudirán al encuentro estarán integradas por un séquito que, entre todos los países, suma cerca de un centenar de representantes gubernativos que se desplazarán expresamente a la ciudad con motivo de las reuniones. A ellos se sumarán además los embajadores en España de los diferentes países participantes. Además de España y Portugal, en el encuentro participan una veintena de países iberoamericanos, todos ellos de habla hispana, excepto Brasil.

El encuentro puede suponer un escaparate de promoción turística de la ciudad y por ello, desde que comenzó a gestarse la iniciativa y su celebración en Zamora, el Ayuntamiento ha colaborado en los preparativos estrechamente con el Ministerio de Juventud e Infancia y el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación a través de la Secretaría de Estado para Iberoamérica.

La llegada de las distintas delegaciones se realizará de forma progresiva a lo largo de la jornada de este martes y será el miércoles desde primera hora de la mañana cuando se inicien las reuniones de trabajo formal, de las que deben salir algunos de los puntos de consenso que se traten en la Cumbre iberoamericana de los días 4 y 5 de noviembre, de la que, en esta ocasión, España es el país anfitrión.