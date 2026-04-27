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Zamora, museo vivo del traje popular por el VI Festival Internacional de Indumentaria Tradicional

La exposición "Galería de maravillas" reúne 40 conjuntos de vestimenta y joyas tradicionales del XVIII al XX en la sala de exposiciones del Teatro Ramos Carrión

VÍDEO | VI Festival Internacional de Indumentaria Tradicional "Indufest" en Zamora

VÍDEO | VI Festival Internacional de Indumentaria Tradicional "Indufest" en Zamora

Natalia Sánchez

Natalia Sánchez

Natalia Sánchez

Zamora

Un total de 40 conjuntos de indumentaria y joyería popular de los siglos XVIII al XX procedentes de las colecciones de colectivos y particulares de las provincias de Zamora, León, Salamanca, Toledo, Murcia, Toledo así como de Macedonia del Norte y Croacia pueden contemplarse en la sala de exposiciones del Teatro Ramos Carrión, hasta el 10 de mayo, en la muestra “Galería de maravillas” enmarcada en el VI Festival Internacional de Indumentaria Tradicional, bautizado como Collectio Indufest.

Zamora. inauguración de la muestra del Festival Internacional de Indumentaria Tradicional «Collectio Indufest»

Inauguración de la muestra del Festival Internacional de Indumentaria Tradicional «Collectio Indufest» / Alba Prieto / LZA

“Tenemos un récord tanto de presencia de trajes en esta exposición como la de fotografías, como de artesanos en el foro de artesanía y en las pasarelas". "Tendremos casi 500 participantes directos en el escenario del Teatro Ramos Carrión en dos semanas, lo que habla de la importancia que en Zamora le sabemos dar a nuestra raíz, a nuestra cultura tradicional, a nuestra cultura popular y que tiene en este festival una de sus máximas expresiones”, explicó el director del festival, Francisco Iglesias Escudero.

El máximo responsable de Asociación Belenista La Morana, encargada de la organización, ensalzó la implicación de las instituciones públicas y de Caja Rural de Zamora, que “han sabido tener la sensibilidad” de apoyar “esta manifestación identitaria y cultural”.

Zamora. inauguración de la muestra del Festival Internacional de Indumentaria Tradicional «Collectio Indufest»

La muestra fotográfica de Jaime Martín Martínez. / Alba Prieto / LZA

Muestra fotográfica

La bienvenida a la sala la dan las fotografías de “Objetivo fiesta”, integrado por más de una docena de instantáneas, a color, centradas en ritos, costumbre y manifestaciones ancestrales de la península ibérica tomadas por el fotógrafo Jaime Martín Martínez.

Vestimenta

En un primer espacio de "Galería de maravillas" se exhiben trajes de distintos rincones de la provincia zamorana que evidencian la riqueza y variedad de la indumentaria zamorana. Este ámbito lo preside un traje charro de finales del XX de Fermoselle, cedido por el Museo Etnográfico de Castilla y León, y a su alrededor, ejemplos como el de moza con traje de zagalejo de Guarrate o el traje de casar de El Cubo del Vino.

Zamora. inauguración de la muestra del Festival Internacional de Indumentaria Tradicional «Collectio Indufest»

Francisco Iglesia explica a las autoridades un traje de la provincia de Zamora. / Alba Prieto / LZA

Tras bajar la rampa pueden disfrutarse de la indumentaria de la Omaña leonesa, entre las que destaca la vestimenta de pastor de Garueña y Robledo de Omaña (ambas también en León) o la moza cantando el ramo, con el maniquí con su preceptivo ramo, o la de Almonaster la Real en Huelva.

Zamora. inauguración de la muestra del Festival Internacional de Indumentaria Tradicional «Collectio Indufest»

Ejemplos de vestimenta leonesa. / Alba Prieto / LZA

En otro ámbito pueden descubrirse las vestimentas de  Valdeverdeja y Torrico en Toledo, donde llama la atención un traje de hombre de alabardero, de Soria, con ejemplos completamente distintos entre sí, de Murcia, de Macedonia Norte y otro, en una silueta, de Croacia.

Zamora. inauguración de la muestra del Festival Internacional de Indumentaria Tradicional «Collectio Indufest»

Un traje femenino con ramos leonés. / Alba Prieto / LZA

El Festival Internacional de Indumentaria Tradicional “es una cita consolidada en nuestra ciudad que convierte a Zamora en el epicentro de la indumentaria tradicional. En la apuesta por nuestras tradiciones, nuestras raíces y en nuestra cultura” remarcó el vicepresidente de la Diputación de Zamora, Víctor López de la Parte.

El diputado de Cultura, además de alabar la calidad de los conjuntos exhibidos, citó las fotografías “espectaculares” de Jaime Martín Martínez que aproximan a las fiestas tradicionales.

Zamora. inauguración de la muestra del Festival Internacional de Indumentaria Tradicional «Collectio Indufest»

Conjuntos sorianos exhibidos en «Collectio Indufest». / Alba Prieto / LZA

Por su parte la concejala de Cultura, María Eugenia Cabezas, señaló que “Zamora es la muestra de cómo se cuidan las tradiciones" y el festival "nos permite ver cómo a lo largo y ancho de este continente nos parecemos tanto y somos tan diferentes al mismo tiempo”.

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Vestimenta procedente de Murcia. / Alba Prieto / LZA

La representante de Caja Rural, Laura Huertos, indicó que el Teatro Ramos Carrión, “se convierte en un auténtico espacio expositivo. Es un lujo poder ver estas piezas, poder ver estas prendas y estas fotografías”, dijo, y animó al público a acercarse a ver estas joyas de la indumentaria tradicional.

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