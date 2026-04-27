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Viaja en el tiempo desde Zamora: La IA se alía con la historia en un curso de verano en la Escuela Politécnica del Campus Viriato

“Aventura STEM: viaje en el tiempo” arranca a finales de junio con talleres prácticos

Jornada de un campus tecnológico.

Jornada de un campus tecnológico. / Cedida

B. Blanco García

B. Blanco García

Zamora

La Escuela Politécnica Superior de Zamora, junto a Play Code Academy, vuelve a impulsar la educación tecnológica dirigida a niños y jóvenes, con la puesta en marcha del Campus Tecnológico de Verano 2026.

En esta edición, la iniciativa se presenta bajo el título “Aventura STEM: Viaje en el Tiempo”, una propuesta formativa enfocada en el viaje a través de la historia.

En tres turnos diferentes, del 25 al 26 de junio, del 30 de junio al 3 de julio y del 6 al 10 de julio, todos en horario de mañana de 9.00 a 14.00 horas, los participantes, con edades comprendidas entre los seis y los 16 años, asumirán el papel de jóvenes viajeros temporales. Mediante talleres prácticos y dinámicos, “se sumergirán en una aventura en la que, haciendo uso de la tecnología, ayudarán a la humanidad en distintos momentos históricos”, explican desde la organización.

Programar drones

Durante el campus, aprenderán a programar drones para mapear yacimientos arqueológicos, construirán robots pintores para ayudar a famosos artistas y desarrollarán sistemas de alerta para proteger nuestros refugios prehistóricos, al mismo tiempo que refuerzan habilidades en programación, robótica y ciencia.

Para ello trabajarán con herramientas tecnológicas como robótica con LEGO, Arduino, drones, Micro:Bit, Edison, Delightex o diseño e impresión 3D.

Con una metodología totalmente práctica y adaptada a distintas edades y niveles, el campus “busca estimular la creatividad, potenciar el pensamiento crítico y promover el conocimiento sobre la Historia”, explican.

La actividad tendrá lugar en la Escuela Politécnica Superior de Zamora y contará con plazas limitadas. El precio del campus es de 99 euros para miembros de la Universidad y de 125 euros para el resto de participantes, existiendo un descuento por hermanos.

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Las familias interesadas ya pueden consultar toda la información e inscribirse a través de la web oficial del campus.

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