UPL ya tiene “culpable” de la caída de los bloques de gran tonelada en la A-66: Óscar Puente

Unión del Pueblo Leonés de Zamora ha responsabilizado directamente al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, por el desprendimiento ocurrido el pasado 19 de abril en el viaducto de la A-66 sobre la N-122, en el entorno de Villagodio, donde varios bloques de hormigón de aproximadamente 6.000 kilos se desplomaron sobre una vía de tráfico intenso.

La agrupación advierte de que "solo un auténtico milagro" evitó una tragedia de consecuencias imprevisibles, ya que, de haber coincidido el derrumbe con el paso de un vehículo o un autobús, "hoy estaríamos hablando de víctimas mortales".

Situación en la zona de Villagodio / Cedida

La formación regionalista denuncia que, en un primer momento, se trató de atribuir el incidente al impacto de un vehículo pesado, una explicación que califican de "precipitada, irresponsable y, a la vista de los hechos, completamente falsa", cuestionando así la versión oficial. "Bajo la responsabilidad del ministro se ha difundido una versión que no se sostiene, intentando desviar la atención de la causa real: la falta de mantenimiento", señalan desde UPL. “Tanto las evidencias visuales como los análisis técnicos posteriores descartan cualquier colisión, confirmando que el origen del colapso fue estructural”, recuerdan.

La degradación, causa principal

UPL sostiene que el desprendimiento responde a “un proceso de degradación prolongado”, con la corrosión de los anclajes metálicos, fatiga de materiales y efectos de la sal utilizada en invierno. "Esto no es un accidente. Es el resultado directo de años de dejadez en el mantenimiento de una infraestructura clave", denuncian. A su juicio, lo ocurrido en Villagodio "no es una excepción, sino una advertencia".

Situación en la zona de Villagodio / Cedida

La formación critica con dureza la respuesta del Ministerio, que ha optado por apuntalar la estructura con puntales metálicos de obra. "Apuntalar un puente no es gestionar, es improvisar. Si la solución es sostener una autovía con medios provisionales, el problema es mucho más grave de lo que se quiere reconocer", afirman.

Parches en vez de soluciones

En este sentido, consideran que esta actuación "no garantiza la seguridad y evidencia una gestión basada en parches en lugar de soluciones". Asimismo, recuerdan que ya se ha registrado formalmente el pasado 24 de abril una batería de preguntas ante la Dirección General de Carreteras, en la que se advierte del riesgo existente y de la necesidad de revisar el conjunto de la infraestructura.

Situación en la zona de Villagodio / Cedida

UPL recuerda además que la normativa vigente en materia de tráfico, recogida en el Real Decreto 1428/2003, establece la obligación de garantizar que las vías se mantengan en condiciones seguras para la circulación. "Lo ocurrido en Villagodio demuestra que esa obligación no se ha cumplido", inciden.

Exigencias

Ante esta situación, UPL exige al Ministerio de Transportes una auditoría urgente e independiente de todos los viaductos de la A-66 en la provincia de Zamora, la publicación inmediata de los informes técnicos, la reparación integral y definitiva de la infraestructura afectada y la asunción de responsabilidades políticas, empezando por el propio ministro si se confirma la falta de mantenimiento.

Desde UPL advierten de que "lo ocurrido en Villagodio no puede cerrarse con un parche ni con una explicación improvisada". "Hoy hablamos de un susto. Mañana puede ser una tragedia. Y entonces ya no será un fallo: será una responsabilidad directa", concluyen.