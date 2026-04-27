Treinta y seis zamoranos se quedan en tierra sin poder coger un tren de vuelta en Madrid

Un total de treinta y seis viajeros con destino Zamora se quedaron en tierra en Madrid en la tarde de este lunes tras una incidencia en un tren operado por Renfe. El suceso se produjo en el servicio previsto alrededor de las 18:00 horas, cuando, según relatan los propios afectados, se cambió el modelo de convoy y la nueva composición no tenía capacidad suficiente para todos los pasajeros.

La situación generó malestar entre los viajeros, especialmente entre aquellos cuyo destino final era Zamora. Mientras pasajeros con otros destinos pudieron acceder al tren, los zamoranos no fueron autorizados a subir, quedando a la espera de una solución alternativa en la estación madrileña. Según la información trasladada por los afectados, la decisión se tomó ante la falta de plazas disponibles tras el cambio de tren, aparentemente motivado por una avería.

El problema no se limitó únicamente al trayecto de regreso. En el viaje de ida, el servicio ya había acumulado un retraso de unos diez minutos, lo que, unido a lo ocurrido posteriormente, aumentó la sensación de perjuicio entre los usuarios. Una vez en Madrid, los viajeros afectados tuvieron que esperar aproximadamente una hora y veinte minutos hasta ser reubicados en otro tren, sin poder continuar su viaje en el horario inicialmente previsto.

Quejas por una situación que consideran repetida

Los pasajeros afectados aseguran que este tipo de incidencias no es aislado. Denuncian que no es la primera vez que ocurre una situación similar y que, en anteriores ocasiones, los viajeros con destino Zamora también se han visto perjudicados en decisiones operativas de este tipo, "Una más de maltrato a Zamora y a los Zamoranos". Esta percepción ha incrementado la indignación entre los afectados, que consideran que existe un trato desigual en la gestión de las plazas cuando surgen imprevistos.

Por el momento, no han trascendido más detalles oficiales sobre la incidencia concreta que motivó el cambio de tren, aunque todo apunta a un problema técnico previo. La consecuencia inmediata fue la reducción de capacidad y la exclusión de parte de los viajeros, en este caso, los que se dirigían a Zamora.

El episodio vuelve a poner el foco en la gestión de incidencias ferroviarias y en cómo se prioriza el acceso al transporte cuando surgen problemas de capacidad. Para los afectados, más allá del retraso, la principal queja es haber quedado fuera del tren mientras otros pasajeros sí pudieron continuar su viaje, lo que consideran una situación difícil de justificar.