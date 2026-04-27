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El traslado de la comisaría de la Policía Municipal de Zamora a Cristo Rey, cuando esté todo "adaptado con precisión"

La idea es compatibilizar ambas sedes unos días hasta que todo esté testado y se compruebe que el funcionamiento es correcto

Entrada a la nueva comisaría, ubicada en el antiguo Banco de España de Zamora.

Entrada a la nueva comisaría, ubicada en el antiguo Banco de España de Zamora. / Cedida

Alberto Ferreras

El traslado de los agentes de la Policía Municipal de Zamora a la nueva comisaría de la plaza de Cristo Rey no se producirá hasta que «ese centro de trabajo esté adaptado con precisión para que la policía esté cómoda en todo lo que es el desarrollo de su profesión y que no haya ningún fallo a la hora de trabajar», según ha asegurado el concejal de Protección Ciudadana, David Gago.

Al respecto, ha recordado que la obra de adecuación del antiguo Banco de España como sede policial ha vivido un proceso muy largo, por lo que «no se puede ahora, por un mes arriba o abajo, correr».

Antes del traslado es necesario comprobar que todos los sistemas informáticos y de comunicaciones necesarios en la comisaría funcionan adecuadamente, ya que se trata de un servicio de emergencia básico y esencial de la ciudad.

"No va a ser de un día para otro"

Además, el traslado no va a ser «cerrar un día e irnos el otro», sino que se llevará a cabo de forma progresiva.

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«La idea es compatibilizar, al menos durante unos días, las dos sedes, y una vez que esté todo testado y que funcionan todo con corrección, mudar el resto de servicios», ha explicado David Gago sobre los planes para la mudanza de los agentes de la Policía Municipal a su nuevo emplazamiento, lejos ya de la plaza Mayor.

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