Ya se pueden solicitar las ayudas a la vivienda joven de la Diputación de Zamora

3.000 euros como máximo por beneficiario en la línea de compra o rehabilitación de vivienda y 1.200 euros en la línea de alquiler. Estas son las cantidades que podrán recibir los beneficiarios de la convocatoria de subvenciones a la vivienda joven publicadas por la Diputación Provincial de Zamora. Los interesados en solicitar las ayudas disponen de quince días hábiles, contados a partir del 28 de abril de 2026.

Favorecer el asentamiento y la fijación de población joven en el medio rural zamorano es el fin que persigue la institución con esta convocatoria a la que destina inicialmente 130.000 euros, lo que significa un incremento respecto al pasado ejercicio.

Los beneficiarios podrán ser personas físicas que tengan entre 18 y 36 años y que hayan adquirido, rehabilitado o alquilado una vivienda en un municipio de la provincia de Zamora con menos de 10.000 habitantes y que cumplan los requisitos establecidos en las bases de la convocatoria.

El periodo de gastos subvencionables comprenderá desde el 25 de abril de 2025 hasta el 30 de noviembre de 2026, lo que permitirá dar cobertura a actuaciones ya iniciadas y facilitar la planificación de nuevos proyectos residenciales por parte de los jóvenes.

La línea destinada a financiar la compra o rehabilitación de viviendas unifamiliares en el ámbito rural está dotada con 100.000 euros, 20.000 euros más que en 2025. Mientras que la segunda línea, dirigida a apoyar económicamente a jóvenes en el pago del alquiler durante el año 2026, cuenta con un presupuesto de 30.000 euros. En este segundo caso, quedan excluidos los arrendamientos de viviendas de protección pública de promoción directa, subarrendamientos, alquiler de habitaciones o parciales, así como locales utilizados como vivienda o arrendamientos para usos distintos del residencial.

Balance de la convocatoria

El pasado ejercicio el programa de subvenciones a la vivienda joven agotó la partida destinada a financiar la compra o rehabilitación de viviendas unifamiliares en las localidades con menos de 10.000 habitantes, con un total de 38 ayudas concedidas.

Respecto a las ayudas al alquiler, fueron 13 los beneficiarios, alcanzando un importe global de 15.600 euros.