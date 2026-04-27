Roban por segunda vez en ocho días y se llevan más de 90.000 euros tras reventar la caja fuerte de una constructora zamorana: hay seis acusados

La Audiencia Provincial de Zamora celebra este lunes un juicio por dos robos con fuerza y un delito de daños que sienta en el banquillo de los acusados como supuestos autores a seis hombres madrileños, uno de ellos ya en prisión por otros hechos delictivos.

La vista oral se ha celebrado por los robos cometidos en las dependencias de una constructora de la ciudad que llevaba años sin actividad, pero en cuya sede, ubicada en la entreplanta de un edificio de Zamora, mantenía una caja fuerte empotrada en la pared con documentación y una importante cantidad de dinero en efectivo.

La constructora cesó su actividad en 2003 y a efectos fiscales en 2007, aunque el dinero procedente de cobros en metálico se conservaba en la caja fuerte a principios del año 2020 en diferentes sobres, algunos de ellos destinados también a pagos. En total, ese dinero se acumulaba desde al menos el año 2013 en la caja fuerte, cuando se cometieron los robos en enero de 2020.

Segundo robo tras el primero fallido

Los ladrones entraron por primera vez la noche del 4 al 5 de enero de ese año e intentaron hacer un agujero por la parte trasera de la caja fuerte sin conseguirlo porque estaba empotrada en la pared y había un muro de hormigón por medio. Además, cambiaron el bombín de la cerradura del local y se llevaron 280 euros que había en las dependencias de la empresa. No contentos con ello, al no poder acceder a la cámara acorazada, cometieron un segundo robo ocho días después, el 12 de enero, y esa vez sí, destrozaron totalmente esa caja fuerte tipo cámara acorazada, que reventaron para acceder a su interior.

En el juicio han declarado tanto el empresario perjudicado por el robo como los policías que identificaron a cinco de los supuestos ladrones la noche del día del primero de los robos, del 4 al 5 de enero. Había seis personas que circulaban en tres vehículos y levantaron las sospechas de los agentes, que luego identificaron a cinco de las personas en el Alto de los Curas, todos ellos vecinos de Madrid y con numerosos antecedentes policiales por delitos contra el patrimonio.

Inhibidor de frecuencias y detector GPS

En uno de los vehículos se encontraron herramientas y útiles para cometer el robo y abrir cajas fuertes, además de un inhibidor de frecuencias y un detector de dispositivos GPS para asegurarse que no les habían instalado ninguno en el coche para seguirles.

También han prestado declaración los agentes que investigaron lo ocurrido y han explicado que el día del primer robo, los autores hicieron prospecciones de cara a poder acceder a la cámara acorazada, ya que los útiles de los que disponían el día del primer robo no se lo permitían hacerlo.

Por los hechos, la Fiscalía solicita en sus conclusiones provisionales tres años de prisión para dos de los acusados, dos años y seis meses para otro y dos años para otros dos. Además, se les reclama una indemnización conjunta de 90.000 euros y 9.000 por daños a dos de ellos y de más de 22.500 euros que se les piden conjuntamente a cinco de los acusados.

Antes de la declaración de los acusados, que fueron los últimos en prestar testimonio en el juicio, los abogados de las defensas, de la acusación particular y el Ministerio Fiscal han interrogado a peritos de parte que han puesto en duda la identificación de los acusados a través de imágenes de cámaras de grabación que realizó la policía en su informe.