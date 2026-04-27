Patrimonio da al fin luz verde al ascensor panorámico en el mirador de San Cipriano

La Comisión Territorial de Patrimonio, reunida bajo la presidencia del delegado territorial de la Junta en Zamora, Fernando Prada; ha informado sobre 54 expedientes este lunes, entre los que destacan el visto bueno a las modificaciones técnicas para la instalación de un ascensor panorámico en el mirador de San Cipriano. También se ha dado luz verde al proyecto en el interior de la iglesia de Santa María Magdalena de la capital, promovido por el Ayuntamiento de Zamora y la Fundación ZamorArte, respectivamente.

Por otra parte, los miembros de la comisión han autorizado 25 expedientes relativos a intervenciones en Bienes de Interés Cultural (BIC) como la adaptación de espacios del antiguo Palacio Provincial solicitado por parte de la Diputación y las obras de conservación y reparación de la cubierta en el Teatro Latorre de Toro.

Comisión de Patrimonio de abril. / Cedida

Además, en Mombuey, se ha acordado el mantenimiento del interior y la mejora de la iluminación del entorno de la iglesia de la Asunción, promovido por el ayuntamiento y la diócesis de Astorga.

Actuaciones en la provincia

Respecto a las intervenciones por parte del Obispado de Zamora, se han autorizado once actuaciones destinadas a la mejora en los aposentos altos de la sacristía de la Catedral de Zamora y a la conservación de la imaginería en la provincia. Concretamente, en Arcenillas, se ha dado luz verde a la recuperación de las esculturas de San Ildefonso y San Atilano, la imagen de Jesús Nazareno en Coreses y el Cristo gótico de San Miguel de la Ribera.

Fiestas patronales en Arcenillas por San Antonio Abad / Cedida

También se intervendrá en la escultura de Cristo en Jambrina, la talla del Crucificado y Santa María Magdalena en Morales del Vino y la Virgen de la iglesia de San Andrés, en Olmo de la Guareña, además de la escultura de San Blas en Villalazán.

La Comisión Territorial de Patrimonio autoriza también al Obispado de Zamora el proyecto del retejo de la cubierta y la adenda en el tañadero de la iglesia de San Miguel de Fradellos.

Arqueología

En materia de arqueología, el organismo ha supervisado 18 intervenciones ligadas a la restauración monumental y a la mejora de infraestructuras. La comisión ha informado favorablemente sobre la retirada de elementos añadidos en el proyecto de restauración de las murallas de Zamora, así como los trabajos de control de colocación de un coro en la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, en Fermoselle.

Fermoselle,. / Archivo

Finalmente, respecto a los informes relativos al planeamiento urbanístico, destaca la modificación puntual para establecer nuevas parcelas en distintas calles de la localidad de Villardeciervos, declarada Conjunto Histórico Artístico.