¿Oyes o escuchas? Las jornadas Infosalud en Zamora se centran en la importancia de la escucha activa y el cuidado emocional

"En una sociedad marcada por el ritmo acelerado, el estrés y el aislamiento emocional, la escucha y el cuidado se convierten en elementos esenciales para mejorar la calidad de vida de las personas". Con este planteamiento la Fundación Caja Rural de Zamora impulsa dos nuevas jornadas de Infosalud dedicadas a la salud emocional y el bienestar de las personas cuidadoras, incitando a la reflexión sobre la escucha activa.

En colaboración con el Teléfono de la Esperanza de Zamora, el programa apuesta por la divulgación y la sensibilización como instrumentos clave para "fomentar una sociedad más saludable, consciente y solidaria".

El objetivo de las próximas charlas es, por tanto, acercar a la ciudadanía herramientas útiles para el bienestar psicológico, la gestión emocional y el acompañamiento humano, abordando cuestiones de gran impacto social como la sobrecarga de quienes cuidan a otras personas y la necesidad de una comunicación empática en un contexto social cada vez más complejo.

El programa se inicia el martes 28 de abril, a las 20.00 horas, en el Paraninfo del Colegio Universitario, con la jornada titulada "Si cuidas, cuídate: Escuchando al cuidador”. La mesa se centrará en la realidad que viven miles de personas cuidadoras, muchas veces invisibles, y en la importancia de atender también sus necesidades emocionales, sociales y personales.

Los participantes en la jornada serán Emilia Tomé González, trabajadora social en Atención Primaria de Sacyl; Benedicta Gayoso Lavandeira, enfermera y psicóloga jubilada; María José Olivenza Rubio, cuidadora; y F. Javier Hernández González, profesor jubilado de Lenguas Clásicas y Filosofía, voluntario del Teléfono de la Esperanza, quien actuará como moderador.

El ciclo continuará el jueves 30 de abril, a las 20.00 horas, también en el Paraninfo del Colegio Universitario, con la charla "Escuchar en tiempos de populismo psicológico", impartida por Enrique Galindo Bonilla, psicólogo, escritor y conferenciante.

La conferencia ofrecerá una reflexión sobre los desafíos actuales de la comunicación, la banalización del discurso psicológico en la sociedad contemporánea y el valor de la escucha auténtica como herramienta de ayuda y convivencia.

La entrada para acceder a las jornadas es libre y gratuita hasta completar el aforo del espacio.