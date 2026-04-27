Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Asociación de Estudios del Misterio de ZamoraObras en el Parque de Bomberos de ZamoraEncuentro de delegaciones internacionales en ZamoraVecinos de Tola, incomunicadosComedor social en VillardondiegoVictoria del Zamora CF
instagramlinkedin

La Opinión de Zamora celebra el Día de la Madre con un 50% de descuento en su Edición Impresa Digital

La promoción especial incluye las modalidades Anual, Semestral y Trimestral

Aprovecha la oferta del Día de la Madre y regala información.

Aprovecha la oferta del Día de la Madre y regala información.

LOZ

La Opinión-El Correo de Zamora se suma a la celebración del Día de la Madre con una promoción exclusiva pensada para regalar información, cercanía y actualidad cada día. Con motivo de esta fecha tan especial, el periódico lanza una oferta del 50% de descuento en la suscripción a la Edición Impresa Digital en sus modalidades Anual, Semestral y Trimestral.

Una oportunidad ideal para sorprender con un regalo útil, práctico y diferente, que permite estar al día de todo lo que ocurre en Zamora y provincia desde cualquier lugar.

¡Suscríbete ahora!

La experiencia completa del periódico, en cualquier dispositivo

La Edición Impresa Digital permite disfrutar del ejemplar diario en un formato idéntico al papel, con todas sus secciones, reportajes y suplementos, pero con las ventajas del entorno digital. El lector puede ampliar el tamaño de letra, activar la versión en audio para escuchar las noticias, traducir los contenidos a otros idiomas y consultar el periódico hasta en tres dispositivos simultáneamente.

Ordenador, tableta o teléfono móvil: el periódico te acompaña donde estés y cuando quieras, desde primera hora del día.

Descubre la Edición Impresa Digital de La Opinión-El Correo de Zamora

Descubre la Edición Impresa Digital de La Opinión-El Correo de Zamora

Un regalo diferente para el Día de la Madre

En una fecha tan señalada, regalar una suscripción es apostar por la información, el conocimiento y la conexión con el entorno más cercano. La Opinión-El Correo de Zamora, como diario de referencia en la provincia, mantiene su compromiso con la información rigurosa, cercana y de calidad.

La suscripción a la Edición Impresa Digital permite disfrutar de la cobertura más completa de la actualidad local, provincial, regional y nacional, convirtiéndose en un detalle que va más allá de lo material.

Con esta oferta especial del Día de la Madre, el acceso a la información resulta más fácil que nunca, tanto para lectores fieles como para nuevos suscriptores.

Noticias relacionadas

Aprovecha esta promoción y celebra el Día de la Madre con un regalo que se disfruta todos los días.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cómo limpiar sillas de tela sin dañarlas y dejarlas como nuevas
  2. DIRECTO | Ourense - Zamora CF: así te hemos contado el partido (1-2)
  3. Cuarenta años después de la mili, compañeros de 1984 eligen Zamora para su reunión anual
  4. San José Obrero celebra sus Fiestas Populares 2026 con un programa repleto de actividades
  5. El Puente de la Estrella o puente de los semáforos
  6. Remontada y acierto del VAR: el Zamora CF gana en Ourense y consolida la tercera plaza
  7. Desde Perú, Colombia, Paraguay y Uruguay a una residencia en Sayago: cinco historias de necesidad y oportunidad
  8. La pensión media deja de estar por debajo de mil euros en 71 pueblos de Zamora en el último año, ¿de cuánto es en tu municipio?

La Opinión de Zamora celebra el Día de la Madre con un 50% de descuento en su Edición Impresa Digital

La Opinión de Zamora celebra el Día de la Madre con un 50% de descuento en su Edición Impresa Digital

Zamora en alerta amarilla por tormentas y lluvia, ¿hasta cuándo?

Zamora en alerta amarilla por tormentas y lluvia, ¿hasta cuándo?

Una comisión de funcionarios estudiará los precios del sobrecoste del Mercado de Abastos de Zamora

Una comisión de funcionarios estudiará los precios del sobrecoste del Mercado de Abastos de Zamora

Las obras del nuevo parque de bomberos de Zamora, paradas a la espera de un modificado

Las obras del nuevo parque de bomberos de Zamora, paradas a la espera de un modificado

María Victoria Mateos, hematóloga zamorana: "Nuestro trabajo ha sido propuesto a los premios Princesa de Asturias"

Zamora se prepara para acoger esta semana delegaciones de 22 países

Corahuerto: la iniciativa que lleva la agricultura y la sostenibilidad a todas las etapas del colegio Corazón de María

Corahuerto: la iniciativa que lleva la agricultura y la sostenibilidad a todas las etapas del colegio Corazón de María

El zamorano Plex y Aitana reaparecen enamorados zanjando los rumores de una posible ruptura

El zamorano Plex y Aitana reaparecen enamorados zanjando los rumores de una posible ruptura
Tracking Pixel Contents