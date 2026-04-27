La Opinión de Zamora celebra el Día de la Madre con un 50% de descuento en su Edición Impresa Digital

La Opinión-El Correo de Zamora se suma a la celebración del Día de la Madre con una promoción exclusiva pensada para regalar información, cercanía y actualidad cada día. Con motivo de esta fecha tan especial, el periódico lanza una oferta del 50% de descuento en la suscripción a la Edición Impresa Digital en sus modalidades Anual, Semestral y Trimestral.

Una oportunidad ideal para sorprender con un regalo útil, práctico y diferente, que permite estar al día de todo lo que ocurre en Zamora y provincia desde cualquier lugar.

La experiencia completa del periódico, en cualquier dispositivo

La Edición Impresa Digital permite disfrutar del ejemplar diario en un formato idéntico al papel, con todas sus secciones, reportajes y suplementos, pero con las ventajas del entorno digital. El lector puede ampliar el tamaño de letra, activar la versión en audio para escuchar las noticias, traducir los contenidos a otros idiomas y consultar el periódico hasta en tres dispositivos simultáneamente.

Ordenador, tableta o teléfono móvil: el periódico te acompaña donde estés y cuando quieras, desde primera hora del día.

Un regalo diferente para el Día de la Madre

En una fecha tan señalada, regalar una suscripción es apostar por la información, el conocimiento y la conexión con el entorno más cercano. La Opinión-El Correo de Zamora, como diario de referencia en la provincia, mantiene su compromiso con la información rigurosa, cercana y de calidad.

La suscripción a la Edición Impresa Digital permite disfrutar de la cobertura más completa de la actualidad local, provincial, regional y nacional, convirtiéndose en un detalle que va más allá de lo material.

Con esta oferta especial del Día de la Madre, el acceso a la información resulta más fácil que nunca, tanto para lectores fieles como para nuevos suscriptores.

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