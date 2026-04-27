Las obras del nuevo parque de bomberos de Zamora, paradas a la espera de un modificado

Apenas unos meses después de iniciarse las obras del nuevo parque de bomberos de la ciudad, en el verano de 2024, fue necesario paralizar esos trabajos tras descubrir la empresa adjudicataria que los cálculos de cimentación de la torre de prácticas estaban mal hechos en el proyecto y, de ejecutarse tal y como se indicaba, la estructura podía peligrar.

El Consistorio zamorano admitió entonces el error de los técnicos a la hora de realizar esos cálculos y la obra pudo reanudarse en lo que es el edificio principal.

El modo de edificación utilizado, la denominada construcción industrializada, permitió avanzar de forma rápida para tener el "esqueleto" del edificio principal destinado a cocheras de los vehículos y dependencias de estancia de los propios profesionales de extinción.

Sin embargo, ahora, una vez construida esa estructura y cuando es necesario continuar con la torre contigua que se utilizará para las prácticas y tendrá la altura equivalente a un edificio de cinco plantas, es cuando de nuevo ha sido necesario paralizar los trabajos. Hace ya unos meses que no se ve actividad en el solar de la avenida Cardenal Cisneros próximo a la rotonda del Sancho en el que se levantan las nuevas instalaciones de los bomberos de la ciudad. Aunque en un principio, desde el equipo de Gobierno municipal negaron que la obra estuviera parada, ahora otras fuentes sí han admitido la evidencia y han precisado que la paralización continuará hasta que se haga un modificado del proyecto inicial para recoger el sobrecoste de los cambios.

El mismo caso que el Mercado de Abastos

Al respecto, el concejal de Protección Ciudadana, David Gago, ha admitido que el nuevo parque de bomberos se encuentra "en la misma situación" que la remodelación del Mercado de Abastos y está "pendiente del modificado". Gago ha querido diferenciar entre los trabajos que se paralizan por esa circunstancia y los que lo hacen porque necesitan adjudicarse de nuevo. Ha pedido por ello "distinguir entre dos tipos de obras paradas, las que se paran para no arrancar y tener que volver a licitarlas, y las obras que están suspendidas porque la legalidad implica una suspensión obligatoria de las obras". Es en este segundo supuesto en el que orbitan las actuaciones del nuevo parque de bomberos y del Mercado de Abastos, ya que se trata de hacer "un modificado por cuestiones técnicas".

Esa modificación implica "obligatoriamente una paralización de la obra, es el mismo proceso que el Mercado de Abastos, con lo cual podemos hablar de obras suspendidas", ha agregado el edil de Protección Ciudadana y primer teniente de alcalde, que ha confiado en que en "los próximos meses" ese modificado sea ya una realidad.

"Yo no hablaría de una obra parada sin visos de futuro, sino de una obra suspendida" que no requiere una nueva licitación ni nuevos trámites más allá del modificado, ha apuntado el concejal.