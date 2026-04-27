Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Robos en una constructora zamoranaEncuentro de delegaciones internacionales en ZamoraApertura de la calle del ObispoCaja Rural de Zamora se hará cargo de las oficinas móviles
instagramlinkedin

El obispo de Zamora evita pronunciarse sobre la prioridad nacional: "No entramos en cuestiones políticas de confrontación ideológica entre los partidos"

Fernando Valera reitera el compromiso de la Iglesia con los pobres

El obispo Valera al lado del alcalde de Zamora, en la apertura de la calle del Obispo.

El obispo Valera al lado del alcalde de Zamora, en la apertura de la calle del Obispo. / Alba Prieto / LZA

Natalia Sánchez

Natalia Sánchez

Zamora

Cáritas va a seguir trabajando en todos los campos que le son propios como el principio de la atención al pobre. La justicia para nosotros siempre es muy importante”, señaló el obispo de Zamora, Fernando Valera, tras ser preguntado por la prioridad nacional que se ha incorporado a los pactos de gobierno de Vox y PP en Extremadura y Aragón, que rehusó valorar porque “nosotros no entramos en cuestiones políticas de confrontación ideológica entre los partidos”. Además, afirmó “desconocer la letra pequeña” .

El mitrado hizo estas declaraciones en la apertura de la calle de Obispo, donde también quiso dejar claro que "la identidad propia de la iglesia católica y la organización que trabaja con la pobreza, Cáritas, va a seguir trabajando exactamente igual que lo estamos haciendo ahora mismo”.

Sobre la posible retirada de subvenciones que podría perjudicar a Cáritas con motivo de la prioridad nacional, el obispo reconoció que “las ayudas son importantes pero, cuando no las ha habido, la Iglesia ha seguido trabajando en la realidad de la pobreza".

Respecto a la visita de León XIV a Canarias, Valera ha incidido en que Papa "viene a Canarias a estar cerca de la realidad de la inmigración. El año pasado hubo casi 14.000 muertos en el tramo atlántico entre África y Canarias, lo que es tremendo”, indicó.  

Noticias relacionadas y más

Varela remarcó que “para nosotros la prioridad es la persona, la prioridad es el ser humano, la prioridad es el pobre, es la persona vulnerable”.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cómo limpiar sillas de tela sin dañarlas y dejarlas como nuevas
  2. DIRECTO | Ourense - Zamora CF: así te hemos contado el partido (1-2)
  3. Cuarenta años después de la mili, compañeros de 1984 eligen Zamora para su reunión anual
  4. San José Obrero celebra sus Fiestas Populares 2026 con un programa repleto de actividades
  5. El Puente de la Estrella o puente de los semáforos
  6. Remontada y acierto del VAR: el Zamora CF gana en Ourense y consolida la tercera plaza
  7. Desde Perú, Colombia, Paraguay y Uruguay a una residencia en Sayago: cinco historias de necesidad y oportunidad
  8. La pensión media deja de estar por debajo de mil euros en 71 pueblos de Zamora en el último año, ¿de cuánto es en tu municipio?

El obispo de Zamora evita pronunciarse sobre la prioridad nacional: "No entramos en cuestiones políticas de confrontación ideológica entre los partidos"

El obispo de Zamora evita pronunciarse sobre la prioridad nacional: "No entramos en cuestiones políticas de confrontación ideológica entre los partidos"

Más de 300 migrantes ya han solicitado su regularización en la provincia de Zamora

Más de 300 migrantes ya han solicitado su regularización en la provincia de Zamora

La danza recala esta semana en el Teatro Ramos Carrión de Zamora

La danza recala esta semana en el Teatro Ramos Carrión de Zamora

Los futuros profesores ya tienen fecha para su examen de oposición en Castilla y León

Los futuros profesores ya tienen fecha para su examen de oposición en Castilla y León

Violencia de género: Casi una mujer zamorana al día entra en el sistema de protección VioGén

Violencia de género: Casi una mujer zamorana al día entra en el sistema de protección VioGén

Roban por segunda vez en ocho días y se llevan más de 90.000 euros tras reventar la caja fuerte de una constructora zamorana: hay seis acusados

Guarido: Las reuniones ministeriales iberoamericanas de Juventud y Infancia “son una oportunidad única para Zamora”

Guarido: Las reuniones ministeriales iberoamericanas de Juventud y Infancia “son una oportunidad única para Zamora”

Apertura inminente de la calle del Obispo en Zamora

Apertura inminente de la calle del Obispo en Zamora
Tracking Pixel Contents