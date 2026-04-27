El obispo de Zamora evita pronunciarse sobre la prioridad nacional: "No entramos en cuestiones políticas de confrontación ideológica entre los partidos"
Fernando Valera reitera el compromiso de la Iglesia con los pobres
“Cáritas va a seguir trabajando en todos los campos que le son propios como el principio de la atención al pobre. La justicia para nosotros siempre es muy importante”, señaló el obispo de Zamora, Fernando Valera, tras ser preguntado por la prioridad nacional que se ha incorporado a los pactos de gobierno de Vox y PP en Extremadura y Aragón, que rehusó valorar porque “nosotros no entramos en cuestiones políticas de confrontación ideológica entre los partidos”. Además, afirmó “desconocer la letra pequeña” .
El mitrado hizo estas declaraciones en la apertura de la calle de Obispo, donde también quiso dejar claro que "la identidad propia de la iglesia católica y la organización que trabaja con la pobreza, Cáritas, va a seguir trabajando exactamente igual que lo estamos haciendo ahora mismo”.
Sobre la posible retirada de subvenciones que podría perjudicar a Cáritas con motivo de la prioridad nacional, el obispo reconoció que “las ayudas son importantes pero, cuando no las ha habido, la Iglesia ha seguido trabajando en la realidad de la pobreza".
Respecto a la visita de León XIV a Canarias, Valera ha incidido en que Papa "viene a Canarias a estar cerca de la realidad de la inmigración. El año pasado hubo casi 14.000 muertos en el tramo atlántico entre África y Canarias, lo que es tremendo”, indicó.
Varela remarcó que “para nosotros la prioridad es la persona, la prioridad es el ser humano, la prioridad es el pobre, es la persona vulnerable”.
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