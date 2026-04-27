El nuevo parque de bomberos de Zamora aumentará su presupuesto en un millón de euros con el modificado

El nuevo parque de bomberos del Ayuntamiento de Zamora, cuyas obras se encuentran paralizadas a causa de un modificado de proyecto, elevará su presupuesto en cerca de un millón de euros más por los cambios que es necesario introducir. Al respecto, el alcalde de la ciudad, Francisco Guarido, ha avanzado que ese modificado supondrá en torno al 30% de incremento. Teniendo en cuenta que la inversión inicial en esa infraestructura ascendió a 3.432.750 euros, eso supone un millón de sobrecoste.

Para acometer esa infraestructura, el Consistorio zamorano logró financiación europea de fondos Interreg que es necesario tener justificada antes del 31 de diciembre de este año. Como ya se ha ejecutado parte de la obra y están levantados los muros del edificio principal del nuevo parque, de los cerca de 2,3 millones de euros que han llegado desde Europa a través de los fondos de cohesión para este proyecto quedarían por ejecutar cerca de un millón en obras que tendrían que estar certificadas antes de finalizar el año para no perder se dinero europeo.

Guarido ha señalado que el Consistorio trabaja en ese modificado que actualmente "se está valorando". Se trata además de un modificado "importante", debido a que hay que acometer cambios porque se detectaron errores en el proyecto de obras. Eso supone que hay que introducir unidades de obra nuevas que no se habían contemplado en el proyecto inicial y que son "imprescindibles para que tenga una buena ejecución".

La intención del Ayuntamiento de Zamora es poder reanudar las obras cuanto antes, aunque para ello habrá primero que elaborar los informes con los cambios que son necesarios y el sobrecoste exacto que ello supone.

Para levantar el edificio se utiliza la denominada construcción industrializada, que es más rápida a la hora de ejecutar la obra en el solar en el que se ubica el nuevo parque. Con ese sistema se ha colocado la estructura del edificio principal pero falta el que se utilizará como torre de prácticas, de una altura equivalente a un edificio de cinco plantas, que es donde se detectaron los errores en el proyecto.