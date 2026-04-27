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Todo lo que necesitas saber sobre los eclipses en un curso gratuito para docentes

Se incidirá en temas como la relación Luna-Tierra-Sol o las medidas de seguridad necesarias para poder ver los eclipses de forma segura

Esta semana es ideal para planificar la observación del eclipse del día 12 de agosto

Esta semana es ideal para planificar la observación del eclipse del día 12 de agosto / Agencias

Oliva Conde

Con motivo de los eclipses totales que se podrán ver este y el año que viene, y del anular que tendrá lugar en 2028, el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes ha lanzado un curso gratuito para docentes que tendrá lugar entre el 5 de mayo y el 12 de junio. La formación tiene como objetivo que los profesores tengan pleno conocimiento del sol y sus fenómenos más fascinantes, así como de las medidas de seguridad que deberán tomar para poder ver el eclipse y enseñar a sus alumnos sin correr peligro alguno.

La inscripción al curso ‘El Sol y el trío de eclipses 2026-2027-2028’ es libre y estará abierta hasta el próximo 23 de mayo. Aunque está pensada para docentes, cualquier interesado podrá inscribirse en esta formación, que durará 30 horas, divididas en 5 semanas en las que se impartirá un módulo introductorio y cuatro temáticos.

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El curso es evaluable, al terminarlo los asistentes recibirán un certificado acreditativo.

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