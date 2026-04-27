Todo lo que necesitas saber sobre los eclipses en un curso gratuito para docentes

Con motivo de los eclipses totales que se podrán ver este y el año que viene, y del anular que tendrá lugar en 2028, el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes ha lanzado un curso gratuito para docentes que tendrá lugar entre el 5 de mayo y el 12 de junio. La formación tiene como objetivo que los profesores tengan pleno conocimiento del sol y sus fenómenos más fascinantes, así como de las medidas de seguridad que deberán tomar para poder ver el eclipse y enseñar a sus alumnos sin correr peligro alguno.

La inscripción al curso ‘El Sol y el trío de eclipses 2026-2027-2028’ es libre y estará abierta hasta el próximo 23 de mayo. Aunque está pensada para docentes, cualquier interesado podrá inscribirse en esta formación, que durará 30 horas, divididas en 5 semanas en las que se impartirá un módulo introductorio y cuatro temáticos.

El curso es evaluable, al terminarlo los asistentes recibirán un certificado acreditativo.