María Victoria Mateos, hematóloga zamorana: "Nuestro trabajo ha sido propuesto a los premios Princesa de Asturias"

La doctora zamorana María Victoria Mateos pronunciará una conferencia sobre los avances en investigación en torno al Mieloma Múltiple el próximo día 29 de abril a las 20 horas en el paraninfo del Colegio Universitario, en el marco del centenario de la Farmacia Arias.

¿Qué es exactamente el mieloma múltiple y a quién afecta principalmente?

El mieloma múltiple es un cáncer de la sangre. Es el segundo cáncer de la sangre más frecuente y representa aproximadamente el 1% de todos los cánceres. Las células responsables de este cáncer son las células plasmáticas. En el Mieloma, estas células plasmáticas normales se convierten en patológicas y en lugar de haber no más de un 4-5% pueden ocupar toda la médula ósea, y producen lesiones en los huesos y fracturas patológicas en algunos pacientes, anemia lo que condiciona cansancio, fatiga… Afecta principalmente a personas mayores, por encima de 65 años de edad.

¿Estamos cerca de convertir el mieloma múltiple en una enfermedad crónica controlable?

Realmente lo que estamos haciendo es convertir el mieloma en una enfermedad curable. Gracias a los estudios de la enfermedad mínima residual en lo que España ha sido clave, hemos definido recientemente el concepto de curación para lo cual el tratamiento tiene que ser de duración finita y evaluar la enfermedad mínima residual con técnicas de alta sensibilidad durante los siguientes 5 años y si es persistentemente negativa y las técnicas de imagen lo complementan estos pacientes estarían curados. Es una realidad decir que hoy a muchos pacientes con Mieloma les ofrecemos supervivencias comparables a su expectativa de vida y eso es un objetivo muy importante que hemos conseguido gracias a los esfuerzos en investigación colaborativa. En España, el Grupo Español de Mieloma está compuesto por mas de 100 hospitales que participamos en estos ensayos clínicos y además colaboramos con otros países lo que ha servido para llegar a este momento que es un gran hito para nuestros pacientes. De hecho, creo que es meritorio decir que en base a todos estos hallazgos en los que el Grupo Español de Mieloma ha sido clave por la colaboración tanto nacional como internacional, hemos sido propuestos este año a Premio Princesa de Asturias en la categoría de Cooperación Internacional.

¿Qué mensaje le gustaría trasladar a los pacientes y familiares que conviven con el mieloma múltiple?

Me gustaría trasladar un mensaje optimista por todo lo que se ha avanzado en los últimos años y aunque en el plan de vida nunca entrara la posibilidad de ser diagnosticado de un Mieloma, España es un buen país para ser diagnositcado de Mieloma por la investigación que hay en esta enfermedad, por el trabajo colaborativo hace que tanto el diagnóstico como el tratamiento es muy homogéneo en cualquier ciudad u hospital de España. Pero sobre todo porque hoy podemos decir los resultados que tenemos son muy buenos y estamos curando a pacientes con Mieloma

Mirando al futuro, ¿qué avances cree que veremos en los próximos 5-10 años?

En 5-10 años, toda la terapia innovadora de hoy, la terapia CAR-T y los anticuerpos biespecificos que se usan en recaída, formarán parte de la primera línea de tratamiento por lo que la tasa de curación será más elevada. Se optimizará la terapia CART con estrategias que ya están empezando, para mejorar su proceso de fabricación. Los anticuerpos biespecíficos se administrarán probablemente durante un periodo fijo y no de manera continua como hacemos ahora y eso beneficiará mucho a los pacientes y disminuirán los efectos adversos. En resumen, practicaremos una medicina mucho más personalizada adaptada a las características de la enfermedad de cada paciente, adaptada a las características de cada paciente y sus circunstancias personales y adaptada por supuesto a la respuesta que alcancen.